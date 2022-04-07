سر مفعول كريم القهوة والنشا المعجزة لتبييض البشرة وشد التجاعيد وازالة الجلد الميت والبقع نهائيا

كريم القهوة والنشا لتبيض البشره وازالة التجاعيد يعد من أقوى نوعيات المستحضرات الطبيعية والتي لها دور في التخلص تماما من أي مظهر من مظاهر التجاعيد، والتي من الممكن أن تكون من بين مصادر الإزعاج للكثير من السيدات فمن الممكن الاستعمال لهذا النوع من أنواع الكريمات المفيدة للبشرة والتي من الممكن أن تعمل على التحسين من لون البشرة وتوحيد لونها، والانتهاء من تواجد الخطوط الرفيعة على الجلد.

كريم القهوة والنشا لتبيض البشره وازالة التجاعيد

وصفة طبيعية من الممكن الاعتماد عليها للتخلص النهائي من الكثير من الإشكالات التي تكون في الجلد بسبب بعض العوامل الخارجية والتي تؤثر بالسلب على صحة الجلد ومظهره، ومن خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة القادمة سيكون من السهل التحضير السريع لتلك الخلطة وتطبيقها على البشرة حيث أن لها العديد من الفوائد التي من بينها أن البشرة تصبح أكثر توهجا وإشراقا وبدون أي ترهل بعد تطبيق تلك التركيبة.

مكونات خليط القهوة والنشا لتبييض البشرة

يعد ماسك من مع المكونات الآتية أقوى معززات نقاء البشرة:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من النشا.

وعاء مناسب للخلط

ملعقة زيت زيتون.

قطرات عصير ليمون.

ملعقة جل صبار.

ملعقة زبادي.

ملعقة فازلين.

طريقة التحضير للوصفة

بالإمكان البدء في التحضير للخليط بالاعتماد على المكونات الآتية: