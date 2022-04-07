فطور خفيف على المعدة في رمضان لانقاض الوزن والإحساس بالشبع

فطور خفيف على المعدة حيث من المحتمل أن تكون وجبة الإفطار من دقيق الشوفان والموز والقرفة من أصح الأطعمة الموجودة هناك. يوصى به من قبل خبراء التغذية والرياضيين والمدربين وغيرهم من المتخصصين المرتبطين بالعناية بالجسم. هناك القليل من المقترحات المنتشرة في عالم اللياقة مثل هذا. من خلال خلط هذه المكونات الثلاثة، نضمن لك طعامًا متوازنًا تمامًا.

فطور خفيف على المعدة

مزيج دقيق الشوفان والموز والقرفة سهل التحضير وفوري تقريبًا. يتكون هذا التحضير ببساطة من الجمع بين المكونات وكلها تتحد بشكل مثالي. من الممكن أن تستهلك لإنقاص الوزن وكذلك الحفاظ عليه. يمكنك زيادة أو تقليل كمية الحبوب حسب ما تريد. طريقة أخرى لتحضيره هي بدمج العسل بدلاً من المحلي . من الممكن أيضًا استبدال الموز بأي فاكهة أخرى لتبديل النكهات.

فطور خفيف للدايت

سر هذا الفطور هو أنه يحتوي على مواد بيولوجية طبيعية وحيوية للغاية. على سبيل المثال ، دقيق الشوفان هو الحبوب التي تحتوي على معظم البروتين وواحدة من أكثر الحبوب التي تحتوي على ألياف. على الرغم من كونه من الكربوهيدرات، إلا أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن. في المقابل، يحتوي الموز على كميات عالية من البوتاسيوم مما يدل على إمكانات طاقة مهمة. تضيف القرفة القليل من النكهة وكذلك فيتامينات ب والسيلينيوم والكالسيوم والحديد.

مكونات الفطور

50 جرام من رقائق الشوفان

1 موزة

5 جرامات من مسحوق القرفة.

طريقة تحضير فطور دقيق الشوفان

ضع الشوفان في كوب وأضف القليل من الماء البارد .

سخني قدر صغير مع القليل من الماء حتى يغلي .

يُضاف الشوفان المنقوع إلى القدر بالماء المغلي ويُطهى حتى تصبح الرقائق جاهزة.

قدمي دقيق الشوفان في طبق وحُلي بقليل من ستيفيا أو أي مُحلي آخر حسب الرغبة.

أضيفي مسحوق القرفة إلى دقيق الشوفان واخلطيهم قليلاً.

تُرفع القشرة عن الموز وتُقطع إلى قطع متوسطة السماكة .

ضع قطع الموز في دقيق الشوفان .

يمكن أيضًا تحضير هذا الطعام مع فواكه أخرى مثل الفراولة أو التفاح أو الخوخ. مع أي فاكهة تقريبًا تسير بشكل جيد للغاية. كما نرى فإن هذه الوصفة فكرة جيدة للأطفال لتناول الفاكهة في المنزل.