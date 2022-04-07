نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي لأزانيا باللحمة المفرومة الصحية والشهية في رمضان بطريقة سهلة وأفضل من المطاعم في المقال التالي
اللازانيا باللحمة المفرومة من أحلي وألذ أنواع الاكلات المحبوبة لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي ينتشر تناولها في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وكما أن عمل اللازانيا أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والذي يحبب عملها فيه بشكل كبير وخاصة للأطفال، وهو من الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام والذي يقبلون علي تناوله جميع الأفراد الأسرة بشكل كبير، واللازانيا من الأكلات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام بشكل صحي وسليم، وكما أن تناولها في رمضان يجعلنا نعوض الفيتامينات والمعادن الهامة التي يفقدها الجسم أثناء الصيام لذلك نجد أن عمل اللازانيا في المنزل شئ ضروري وهام جدا للصحة العامة والجسم، وكما أن طريقتنا المميزة لعمل اللازانيا باللحمة المفرومة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وذلك مثل احتوائها على الدقيق الأبيض، والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية المضافة لها والتي تعمل على إمداد الجسم بالنشويات المغذية والمفيدة لصحة الجسم بشكل كبير، والذي يساعد على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بشكل كبير، وكما أن هناك العديد من الفوائد الغذائية الأخري المضافة إلى طريقتنا المميزة والتي تتمتع بها طريقتنا المميزة لعمل اللازانيا باللحمة المفرومة وذلك مثل احتوائها على البيض، وهو أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل عام، والذي يعمل على إمداد الجسم بالبروتينات الطبيعية والمغذية والمفيدة للصحة، والتي تساعد على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم أنواع الأكلات المحببه لدي الجميع وهي اللازانيا باللحمة المفرومة.
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم لازانيا باللحمة المفرومة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال وذلك مثل فيروس كورونا الجديد.
المكونات
- إثنين بيضة.
- كيلو واحد فقط من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق نقوم بإضافة كيلو من الدقيق ونضيف إليه من ثلاث إلى أربعة أكواب من الماء ونضيف بيضتين وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلب هذه المكونات جيدا ببعضها حتي تحصلين عجينة متماسكة القوام، ونتركها حتي ترتاح.
- ثم نحضر طاسة أخرى ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونضعها علي النار، ونقوم بإضافة حبة واحدة من البصل المفروم لعمل حشوة اللازانيا ونقلبه علي النار حتي يذبل.
- بعد ذبول البصل نضيف إليها نصف كوب من عصير الطماطم وملعقة واحدة صغيرة من الملح، ثم نضيف نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونقلب هذه المكونات جيدا على النار ونتركها حتي تنضج هذه اللحمة المفرومة المستخدمة في حشوة اللازانيا.
- بعد نضج اللحمة المفرومة نقوم برفعها من علي النار، ونأتي بصينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من السمنة ونأتي بالعجينة نقوم بفرد كمية منها في الصينية ونقوم بوضع كمية قليلة من اللحمة المفرومة ثم نضيف طبقة أخرى من العجينة ونضيف إليها مقدار من اللحمة المفرومة حتي، ونستمر في عمل هذه الطريقة حتي نفاذ اللحمة المفرومة وعجينة اللازانيا.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية ونتركها حتي تسخن تماما، ثم نضع بها صينية اللازانيا باللحمة المفرومة ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن، واتركيها حتى تبرد قليلا.
- ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة وقدميها في طبق تقديم وتصبح بألذ وأشهي طعم مع أي إضافات أخري ترغبين في تناولها مع أطعم وألذ لازانيا باللحمة المفرومة
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