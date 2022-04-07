طريقة عمل البغرير المغربي بوصفة سهلة واقتصادية

يعتبر البغرير المغربي ، من الأطباق التقليدية المغربية التي تشتهر بها دولة المغرب، كما يفضلها الكثير من الناس نظراً لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، لأنها من الفطائر سريعة التحضير والتي لا تتطلب منك أي مجهود في صنعها ويمكنك صنعها لأفراد أسرتك في وجبة الإفطار فهي لا تأخذ أي وقت في تحضيرها ومكوناتها بسيطة للغاية وموجودة في كل منزل، وتعتبر من الحلويات التي تتميز بطعمها الحلو ولونه الذهبي، كما أنها تشبه القطايف في شكلها ويتم تناولها في شهر رمضان المبارك فهي تمد الجسم بالطاقة فهي تقدم مدهونة بالزبدة والعسل أو مرشوشة بالسكر والمكسرات المجروشة وذلك حسب الرغبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البغرير المغربي بطريقة سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل البغرير المغربي بالمنزل

يتكون البغرير من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو جرام سميد ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الطرية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 كوب ماء دافئ .

مكونات الصوص

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من العسل.

3 ملاعق كبيرة من القشطة.

طريقة التحضير

يتم تحضير البغرير المغربي بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

أولا تذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ، ثم تغطي وتترك جانباً لمدة 5 دقائق حتى تنشط وتتفاعل. نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه السميد والدقيق والملح مع ونضيف مزيج الخميرة السابق. ثم تخلط المكونات بالخلاط حتى يصبح لدينا خليط سائل وناعم دون أي تكتلات. يضاف البيكنج بودر وتخلط المكونات لمدة ١٠ ثواني حتى تتجانس المكونات تماماً. ثم بعد ذلك يصب الخليط في إناء ثم يغطي بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافئ ليختمر ويتضاعف حجمه لمدة نصف ساعة حتى تتكون فقاعات على السطح. ثم بعد ذلك يتم تسخين مقلاة مسطحة من نوع التيفال على نار متوسطة، ثم يصب فيها مقدار مغرفة صغيرة من خليط العجين السائل حتى تصبح على شكل دائرة. نتركها حتي تتماسك وتظهر الثقوب على الوجه العلوي ويصبح الوجه السفلي ذهبي اللون. ترفع من المقلاة باستخدام ملعقة مسطحة دون قلبها على الوجه الآخر، ثم توضع فوق قطعة قماش نظيفة. نكرر ذلك مع باقي كمية العجين مع مراعاة مسح المقلاة بين كل قطعة والأخرى.

طريقة تحضير الصوص