ماسك سريع لتفتيح البشرة والتخلص من عيوبها من أول استعمال لوجه كالثلج، تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات البشرة مثل علاج حبوب الشباب وعلاج تهيج البشرة، وعلاج البشرة الجافة ومن أشهر الطرق لعلاج مشكلات البشرة استخدام ماسكات الطماطم والزبادي حيث تحتوي الطماطم على الكثير من الفوائد التي تعمل على تبييض البشرة، وتفضل كثير من النساء استخدام الوصفات الطبيعية بدلاً من استخدام المواد الكيماوية لعلاج مشكلات البشرة حيث أن استعمال المواد الكيماوية يعمل على حدوث بعض الأضرار للبشرة.

ماسك سريع لتفتيح البشرة

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وإزالة أي ندبات موجودة على البشرة بسبب حبوب الشباب

ولهذا سوف أقدم لكم ماسك سريع لتفتيح البشرة ويتكون هذا الماسك من بعض المكونات البسيطة، وهي:

ثمرة واحدة من الطماطم.

علبة زبادي.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة عمل ماسك الطماطم والزبادي

نقوم بهرس الطماطم بصورة جيدة ونضع المعجون في وعاء نظيف

ثم نضيف الزبادي و العسل النحل.

نقوم بتقليب المكونات بصورة جيدة حتى يمتزج الخليط.

وبعد ذلك نضع هذه الوصفة على البشرة والرقبة لمدة ساعة.

ثم نقوم بشطف الوجه جيداً بعد مرور ساعة بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

ماسك الطماطم وعصير الليمون لتفتيح البشرة وعلاج عيوبها

يساعد الماسك على تفتيح الأماكن الداكنة فى البشرة كما يعمل على تفتيح البشرة،

وتأخير علامات تمدد الجلد ويتكون هذا الماسك من بعض المكونات البسيطة وهي:

ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل ماسك تفتيح البشرة

نحضر وعاء ونضع فيه الطماطم وعصير الليمون.

ثم نقلب المكونات بصورة جيدة حتى تمتزج.

وبعد ذلك نضع الماسك على الوجه بواسطة قطعة من القطن

ويتم ترك هذا الماسك على الوجه لمدة 30 دقيقة.

ثم نشطف الوجه بصورة جيدة بالماء الفاتر.

يتم تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع على الأقل حتى نصل إلى أفضل النتائج.

فوائد الطماطم للبشرة