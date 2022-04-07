اسرار الهنود.. مكون سحري لفرد الشعر الخشن المجعد في البيت اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

تعرفي على طريقة فرد الشعر بالنشا والتخلص من تجعيدات الشعر وخشونته، فيمكنك باستخدام ملعقة واحدة فقط من النشا تحضير أقوى كيراتين طبيعي للشعر وأفضل من الكيراتين التي تقومين بعمله في صالونات التجميل، فلا شك أن الوصفات الطبيعية هي الطريق الأكثر أمنًا على الشعر والبشرة والجسم بشكل عام، والشعر الخشن تعاني منه بعض الفتيات ويرغبن في الحصول على شعر ناعم وانسيابي بدون فرده بمكواة فرد الشعر أو بالطرق الكيميائية الضارة.

خطوات وطريقة فرد الشعر بالنشا

مكونات الوصفة:-

كوب كبير من حليب جوز الهند.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الممتاز.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

عدة قطرات من عصير الليمون.

غطاء شعر بلاستيكي.

شامبو بدون كبريت.

سشوار.

طريقة التحضير بالخطوات:-

ضعي حليب جوز الهند مع زيت الزيتون على النار وقلبيهم حتى يذوبا تمامًا ثم أضيفي عصير الليمون مع النشا في وعاء آخر وقلبيهم حتى يصبحا خليط متجانس قوامه مثل الطين.

أضيفي كلًا من الخليطين إلى بعضهما على النار الهادئة وحركي الخليط حتى يصبح قوامه كثيف وناعم كالبلسم ثم قومي برفعه من على النار واتركيه يبرد لعدة دقائق.

قسمي شعرك إلى حوالي أربعة أو خمسة أقسام متساوية وابدئي في توزيع الخليط على شعرك وقومي بتغطيته بغطاء الشعر البلاستيكي بشكل كامل حتى ينعم بدرجة حرارة مناسبة.

بعد ذلك قومي بتجفيف شعرك بواسطة السشوار (مجفف الشعر) وبواسطة فوطة ساخنة قومي بتدفئة شعرك جيدًا حتى يصبح أكثر ارتخاءً.

اغسلي شعرك بعد عدة ساعات بالشامبو الخالي من الكبريت والماء الدافئ ثم قومي بتطبيق البلسم على شعرك من جميع الجوانب.

مشطي شعرك بمشط رفيع وأسنانه واسعة حتى يبدأ الشعر بفك التشابك ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع على الأكثر.

الآثار الجانبية لفرد الشعر بالنشا

هناك بعض الآثار والأضرار الجانبية لاستخدام وصفة النشا لتنعيم الشعر ومن بين هذه الآثار ما يلي:-