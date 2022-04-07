طريقة عمل المعمول السعودي بحشوات متنوعة بأسهل طريقة وبمذاق لذيذ وروعة

طريقة عمل المعمول السعودي ، من أشهى وأطيب وأشهر الحلويات والمخبوزات الشرقية السعودية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، وهو يندرج تحت قائمة الحلويات التي تصنع في العيد كالغريبة، وبسكويت السابليه الفاخر، واللانكشير الفاخر إلا إنه لكل بلد الحلوى الخاص بها، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبمذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وبشكله الجذاب والخرافة أيضا، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تتطلب وقت ولا مجهود، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المعمول السعودي بطريقة سهلة وبألذ معمول ممكن تجربوه، وأحلى من الجاهز.

مكونات طريقة عمل المعمول السعودي

تتكون طريقة عمل المعمول السعودي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم سميد ناعم وسط.

500 جم دقيق.

ربع ملعقة صغيرة مستكة مطحونة.

ملعقة صغيرة محلب مطحون.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

480 جم من السمنة الطرية أو المذابة.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع كوب ماء الزهر.

طريقة عمل المعمول السعودي

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل المعمول السعودي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، ودون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد والدقيق والمستكة والمحلب والسكر والحليب البودر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف السمنة ونفرك الخليط بالسمنة حتى تتشرب المكونات السمنة جيدا.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ليلة كاملة مع مراعاة فرك العجين من وقت لآخر.

بعد مرور ليلة نفك العجين.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الماء والخميرة وماء الزهر، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونلم العجين بدون عجن حتى تتشكل لدينا عجينة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

ثم نشكل العجينة بعدما ارتاحت، نأخذ قطعة من العجينة ونكورها، ثم نقوم بعمل تجويف فيها.

ثم نقوم بحشوها بكرة من الحشو، ثم نغلق العجينة ونكورها.

بعد ذلك نحضر شكل القالب المرغوب (ومن الممكن استخدام أكثر من قالب لعمل المعمول)، ثم نرشه بالدقيق، ثم نضع بداخله كرة العجين ونساويها، ثم نخرجها من القالب، ثم نرصها في صينية على ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 250 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونتركها لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 دقائق.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك المعمول يبرد في الصينية تماما.

بعد ذلك نقدم المعول السعودي في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل حشوة التمر

المقادير

500 جم معجون تمر.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة سمنة طرية.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه معجون التمر واليانسون والهيل والقرفة والسمنة، ثم نخلطهم جيدا حتى تتشكل لدينا عجينة. ثم نشكلها إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ونرصهم في صينية على ورقة زبدة أو كيس بلاستيك.

طريقة عمل حشوة الجوز

300 جم جوز مطحون خشن.

نصف كوب سكر.

3 ملاعق صغيرة قرفة.

3 ملاعق كبيرة ماء الزهر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الجوز والسكر والقرفة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف ماء الزهر ونخلط جيدا حتى تتشكل لدينا عجينة. ثم نشكلها إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم

فوائد التمر

يحتوي التمر على الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: