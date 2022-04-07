نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية.. الكنافة في الخلاط لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها سهله وسريعه بطعم خيالي في المقال التالي

يمكنكم الآن التعرف على طريقة عمل الكنافة في الخلاط وهي من أفضل وصفات تحضير الكنافة التي تم اكتشافها مؤخرًا، حيث أننا نقوم بتحضير الكنافة في هذه الأيام بكثرة فهي حلوى مرتبطة بشهر رمضان المبارك، وتتسابق ربات البيوت على تقديم أفضل الوصفات لأسرتها وكذلك في العزومات العائلية، وتعتبر هذه الوصفة واحدة من أجدد الوصفات في تحضير الحلويات وسنقدمها لكم بشكل تفصيلي كما سنوضح لكم كيفية تحضير شربات الكنافة لتحليتها. طريقة عمل الكنافة في الخلاط مكونات عمل الطريقة:- كوبان من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الماء الفاتر.

رشة ملح. خطوات تحضير الكنافة في الخلاط:- باستخدام المكونات السابقة قومي بتحضير الكنافة في الخلاط عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بخلط نشا الذرة مع الدقيق الأبيض في وعاء واحد مناسب ثم قومي بإضافة الملح إلى الخليط وقلبيه جيدًا.

بعد ذلك أحضري الخلاط وقومي بوضع الخليط بداخله ثم أضيفي كمية مناسبة من الماء وقومي بتشغيل الخلاط حتى يتم طحن المكونات ومزجها جيدًا.

ضعي الخليط في زجاجة ثم قومي بعمل ثقوب بالزجاجة على الكنافة وبعد ذلك قومي بوضع الكنافة افرديها في طاسة غير لاصقة.

ضعي طاسة القلي على النار حتى تنضج الكنافة ثم ارفعيها من على النار وضعيها في وعاء وأغلقيه جيدًا واحتفظي بها داخل الفريزر حتى تستخدميها وتحضرينها في أي وقت. طريقة عمل شربات الكنافة المكونات:- كوبان من السكر الأبيض ومثلهما من الماء الفاتر.

عصير ليمون.

ملعقة من السمن البلدي. خطوات تحضير الشربات:- ضعي السكر في الماء بداخل وعاء مناسب وقومي بوضعه على النار حتى يذوب السكر تمامًا في المار ويصبح خليط لزج قليلًا.

بعد ذلك يصل الخليط إلى درجة الغليان فقومي برفعه من على النار ثم أضيفي عصير الليمون وقلبي الخليط جيدًا.

يمكنك إضافة السمنة إلى المزيج بعد التقليب حتى يصبح قوامه متماسك قليلًا وبعد ذلك قومي برفعه من على النار.

اتركي الشربات يبرد ثم قومي بإضافته إلى الكنافة بعد أن تبرد تمامًا وابدئي في تقطيعها. عمر شويل - جدة فكرة عبقرية.. الكنافة في الخلاط لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها سهله وسريعه بطعم خيالي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فكرة عبقرية.. الكنافة في الخلاط لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها سهله وسريعه بطعم خيالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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