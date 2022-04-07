نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لتحضير الفلافل أو الطعمية المصرية البيتي بدون مكونات كتير على طريقة المطاعم و مظبوطة مقرمشة و خفيفة في المقال التالي

أسهل طريقة لتحضير الفلافل أو الطعمية المصرية البيتي، هناك الكثير من الأسر المصرية وغير المصرية الذين اعتادوا على تحضير بعض الأطباق الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الإفطار و أيضا على مائد السحور، ومن أهم هذه الأطباق هو طبق الفول المدمس و أقراص الطعمية أو الفلافل المصرية، حيث يطلق عليها الكباب الاقتصادي، فهي من الأطباق المميزة جداً في رائحتها التي لا تقوم وايضًا في طعمها الرائع، لذلك يعشقها الجميع من الصغير إلي الكبير، ونقوم بشرائها من المطاعم والمحلات دائما، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير من المنزل خطوة بخطوة. مكونات تحضير الطعمية نصف كيلو فول مدشوش

2 بصلة متوسطة الحجم.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة كسبرة مطحونة.

ربع كوب شبت مفروم.

9 فصوص ثوم.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

زيت للقلي. التغليف سمسم محمص.

كزبرة جافة. طريقة تحضير الطعمية أو الفلافل أولا نأتي بالفول المدشوش و نقوم بغسله بالماء الجاري ثم نضعه في الماء يغمر في الماء لمدة ليلة كاملة حتى يطري تماماً و يتضاعف حجمه.

بعد ذلك نقوم بتصفيته من ماء النقع جيدًا لا نترك به ماء.

نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع بوضع الفول المدشوش.

ثم نأتي بالبقدونس ونقوم بتقطيعه، ونأتي بالكسبرة والشبت و نقوم بتقطيعها.

بعد ذلك نقوم بوضع الخضرا على الفول المدشوش.

ثم نأتي 2 حبة من البصل ونقوم بتقشيرها وتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم، ونضعهم على الفول المدشوش.

بعد ذلك نقوم بتقشير فصوص الثوم وغسلهم نضعهم على الفول المدشوش.

نقلب هذه المكونات مع بعضها لكي يسهل خلطهم وضربهم مع بعضهم في الكبة.

نأتي بالكبة ونقوم بضرب الطعمية أو الفلافل مع بعضهم جزء جزء حتى ننتهي من الكمية.

إذا كان قوام الطعمية خشن نقوم بضربهم مرة ثانية حتى ينعم القوام ويمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاج الخليط.

نفرغ خليط الطعمية ونقوم بحفظه في أكياس ثلاجة و نغلقها جيدًا ويوضع في الفريزر.

للتحمير نقوم بوضع طاسة بها زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن.

نقوم بتشكيل الطعمية أو الفلافل أقراص أو كور متساوية الحجم ثم نوزع عليها القليل من السمسم والكزبرة الجافة.

ثم نضعها في الزيت الساخن ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الزيت ونقدمها للطعام ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة اسهل طريقة لتحضير الفلافل أو الطعمية المصرية البيتي بدون مكونات كتير على طريقة المطاعم و مظبوطة مقرمشة و خفيفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة لتحضير الفلافل أو الطعمية المصرية البيتي بدون مكونات كتير على طريقة المطاعم و مظبوطة مقرمشة و خفيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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