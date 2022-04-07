10 اكلات رمضانية تقوي الذاكرة وتساعد علي التركيز الطلاب أثناء المذاكرة

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عمر شويل - جدة اكلات رمضانية تساعد علي التركيز حيث إن اتباع نظام غذائي جيد أمر ضروري للحفاظ على دماغنا في حالة جيدة. حيث تحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية تساعد في زيادة الانتباه والتركيز والذاكرة. من بين الأطعمة العشرة التي تعزز الانتباه والذاكرة، على سبيل المثال ، تبرز أحماض أوميغا 3 الدهنية والفلافونويد والفيتامينات المختلفة (B12 و E و K) والمعادن (اليود أو الحديد أو المغنيسيوم) ، كما أظهرت الأبحاث المختلفة.

اكلات رمضانية

سمك السلمون والسردين والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية التي يحتاجها الدماغ والتي تساعد على تقوية اتصالاته العصبية. في الواقع، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر أو الخرف.

الأفوكادو لتقوية الذاكرة

هذه الفاكهة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تعزيز نشاط الخلايا العصبية وتحسين الانتباه. يقوم هذا النوع من الدهون الصحية بوظيفة تنظيف الشرايين، وبالتالي ضمان وصول الدم اللازم لكلا العضوين للعمل بكامل طاقته إلى الدماغ والقلب. بالإضافة إلى أوميجا 3، فإن الأفوكادو غني أيضًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

أوراق الخضار الأخضر

السبانخ واللفت والخضروات الورقية الأخرى غنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الفيتامينات C و E و A ، والتي تساعد على إبطاء التدهور المعرفي. حقق استهلاك البروكلي الغني بفيتامين K، جنبًا إلى جنب مع كرنب بروكسل والخضروات الخضراء الأخرى، نتائج جيدة في علاج مرض الزهايمر. تشير الأبحاث من جامعة مونتريال في كندا إلى أن كبار السن الذين لديهم المزيد من فيتامين ك يحتفظون بمزيد من المعلومات ويلقون خطابات أفضل.

صفار البيض لتحسن الذاكرة

تحتوي على تسعة أحماض أمينية أساسية ومغذيات أساسية للدماغ. على وجه التحديد ، يحتوي صفار البيض على مادة الكولين واللوتين، وهي ضرورية للذاكرة والوظائف الإدراكية بشكل عام. في الواقع ، تبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من اللوتين يعالجون المعلومات بشكل أسرع.

الزبادي لتقوية الذاكرة

يقدم مزيجًا مثاليًا من البروتينات والكالسيوم لتحسين الانتباه. وهكذا، فإن التيروزين، وهو حمض أميني موجود في منتج الألبان هذا ، ينتج الناقلات العصبية الدوبامين والنورادرينالين ، مما يساعد على تعزيز الذاكرة واليقظة.

الجوز لتحسن الذاكرة

الجوز واللوز مفيدان للتركيز، بصرف النظر عن تعزيز التقوية المعرفية، بسبب محتواهما العالي من أوميغا 3 النباتية وفيتامين E والمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر كمية كبيرة من البروتينات التي تحفز خلايا الأوركسين العصبية، وهي المسؤولة عن إبقائنا مستيقظين ومنتبهين.

الشاي لتقوية الذاكرة

يحتوي على الأحماض الأمينية L- الثيانين ، مما يساعد على زيادة الذاكرة والتركيز ووقت رد الفعل. أكثر ما يوصى به هو الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة.

الموز لتقوية المناعة

لديهم مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي والألياف ، وكلها من معززات الذاكرة. بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين ب 6 الذي يساعد على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين ، مما يساعد على التركيز.

اللحوم الحمراء لتقوية الذاكرة

يحتوي على فيتامين ب 12، كما أنه جيد للتركيز والذاكرة.

الأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد

الشوكولاتة والشاي الأخضر والفواكه مثل التفاح والحمضيات مثل البرتقال والليمون والعنب وكذلك الفواكه الحمراء (الفراولة والعنب البري التي تعمل على تحسين عمل الخلايا العصبية والذاكرة) غنية بالفلافونويد والأصباغ الطبيعية للخضروات التي تعمل كمضادات للأكسدة، تحرير وتنظيف الدماغ، ونتيجة لذلك، يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز. في حالة الشوكولاتة، من المهم معرفة أنه يجب أن تكون سوداء لتحسين القدرات الإدراكية والذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، الكاكاو مفيد أيضًا للتركيز بسبب محتواه من الثيوبرومين والكافيين.