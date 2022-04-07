طريقة عمل كفتة الدجاج بالأرز بطعم حكاية وسر قوامها المتماسك

كفتة الدجاج بالأرز من الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وهى من الأكلات سريعة التحضير وتتميز بقوامها المتماسك أثناء التسوية، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في تناولها في البيت بدل من شرائها من الخارج، وهى تتميز بسهولة تحضيرها مما يجعل الكثير من الأمهات يقومون بصنعها في البيت، لتقديمها للأسرة كوجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما يوجد للكفتة أنواع متعددة مثل كفتة اللحمة المشوية، وكفتة الدجاج المقلية، وكفتة البطاطس باللحمة المفرومة وهى من ألذ وأطعم أنواع الكفتة، وكفتة البطاطس بالجبنة، وكفتة الباذنجان، وكفتة القرنبيط وهى من الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية رائعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة الدجاج بالأرز بطعم حكاية أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كفتة الدجاج بالأرز

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

قرنين من الفلفل الرومي المفروم.

طبق صغير من البقدونس والكزبرة المفرومة.

نصف كوب من الأرز المنقوع.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج بالأرز بطعم حكاية وهى كما يأتي:-

نصفي الأرز جيدًا من الماء، ونضعه في بوله كبيرة، ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة على الأرز ونقلبهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة البقدونس، والكزبرة الخضراء، والبصل، والثوم، والفلفل الرومي، والملح والفلفل الأسود، والبهارات، والنشا، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل العجينة. نقوم بتشكيل خليط الكفتة إلي كرات أو أصابع متوسطة الحجم، ثم نرصها على صينية كبيرة ونتركها في الهواء حتى تجف تمامًا. نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به نصف لتر من الماء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي. نحضر مصفاة كبيرة على حجم الحلة ونضعها عليها، ثم نرص قطع الكفتة داخل المصفاة ونغطيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها مدة عشر دقائق حتى تنضج تمامًا. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا، ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت ونرص عليها قطع الكفتة. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم نضع الصينية داخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم نخرجها من الفرن ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كفتة الدجاج بالأرز

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على كفتة متماسكة وطرية وهى كما يلي:-

يفضل عجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

يفضل نقع الأرز لمدة ساعة كاملة حتى يصبح منتفخ.

كما يفضل تصفية الأرز جيدًا من الماء قبل وضعه على الكفتة.

إضافة ملعقة كبيرة من النشا يجعل قوامها متماسك.

ترك أصابع الكفتة في الهواء حتى تجف تمامًا.

تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الصينية داخلها.

يفضل تسوية الكفتة على البخار قبل وضعها في الفرن حتى يستوي الأرز.

كما يفضل غلي الماء جيداً قبل وضع الكفتة عليه حتى تتماسك جيداً.

يفضل أن تكون جميع المقادير المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل صلصة الكفتة