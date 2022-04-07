نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بالمقادير المضبوطة بطعم زمان وقوام هش في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، تبدأ في الوقت الحالي ربات البيوت في الاستعداد لإعداد حلويات العيد، حيث أنه هناك الكثير من وصفات العيد التي تتمتع بطعم رائع للغاية لا يقاوم، ويعتبر بسكويت العيد واحد من الوصفات التي يقبل الجميع على تناولها كباراً وصغاراً، ويوجد طرق مختلفة لعمل بسكويت العيد ولا يعلو على بسكويت النشادر، الذي يتمتع بطعم زمان الشهي، وقوامه الهش جداً والمقرمش، وبخطوات سهلة جداً وبسيطة يمكنكم تحضير بسكويت العيد بالنشادر.
طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر
عند يحل منتصف شهر رمضان تبدأ الأمهات في إعداد حلويات العيد، ومنها البسكويت والكحك والبيتي فور وغيرها، والبسكويت يعتبر من أكثر حلوى العيد التي يفضلها الجميع عن أي نوع أخر، حيث يقدم بجانب كوب الشاي في أيام العيد، حيث يدوب في الفم سريعاً، وتفضل ربات البيوت إعداد البسكويت في البيت بنفسها، وهذا لضمان جودته ونظافته، وهذا العام ستختلف أسعار حلويات العيد في المحلات وستكون بسعر خيالي باهظ للغاية.
المكونات:
- كيلو دقيق أبيض مخصص للبسكويت والكحك.
- كوبان سكر مطحون.
- كوبان من الزبدة الطرية.
- 3 بيضات.
- ملعقة كبيرة نشادر.
- نصف كوب لبن.
- ربع كوب عصير برتقال.
- ذرة ملح.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- فانيليا.
طريقة التحضير:
- في البداية نضع الزبدة في وعاء ومن خلال المضرب الكهربائي، يتم خفقهما جيداً حتى يتغير لونها.
- نضيف السكر المطحون للزبدة ونظل نقلبها حتى تختلط كافة المكونات جيداً، مع إضافة البيض تدريجيا والفانيليا ونخفق جيداً.
- نضع اللبن وعصير البرتقال ونستمر في الخفق.
- في وعاء منفصل ننخل الدقيق مع النشادر والبيكنج بودر والملح، وهذا حتى تتخلص من أي شوائب بها.
- نضيف المكونات الجافة على الخليط السائلة، وتعجن المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس، ويتكون لدينا عجينة ذات قوام هش.
- يتم تشكيل البسكويت من خلال ماكينة البسكويت، أو من خلال كيس الحلواني.
- نرص البسكويت في صينية مدهون بالقليل من السمن، ونحرص على تباعد البسكويت عن بعضه حتى لا يلتصق ببعضه.
- ندخل الصينية الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، ونتركه في الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي المميز.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم نضعه في عبوة محكمة الغلق لحين استخدامه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بالمقادير المضبوطة بطعم زمان وقوام هش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.