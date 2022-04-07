طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بالمقادير المضبوطة بطعم زمان وقوام هش

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، تبدأ في الوقت الحالي ربات البيوت في الاستعداد لإعداد حلويات العيد، حيث أنه هناك الكثير من وصفات العيد التي تتمتع بطعم رائع للغاية لا يقاوم، ويعتبر بسكويت العيد واحد من الوصفات التي يقبل الجميع على تناولها كباراً وصغاراً، ويوجد طرق مختلفة لعمل بسكويت العيد ولا يعلو على بسكويت النشادر، الذي يتمتع بطعم زمان الشهي، وقوامه الهش جداً والمقرمش، وبخطوات سهلة جداً وبسيطة يمكنكم تحضير بسكويت العيد بالنشادر.

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر

عند يحل منتصف شهر رمضان تبدأ الأمهات في إعداد حلويات العيد، ومنها البسكويت والكحك والبيتي فور وغيرها، والبسكويت يعتبر من أكثر حلوى العيد التي يفضلها الجميع عن أي نوع أخر، حيث يقدم بجانب كوب الشاي في أيام العيد، حيث يدوب في الفم سريعاً، وتفضل ربات البيوت إعداد البسكويت في البيت بنفسها، وهذا لضمان جودته ونظافته، وهذا العام ستختلف أسعار حلويات العيد في المحلات وستكون بسعر خيالي باهظ للغاية.

المكونات:

كيلو دقيق أبيض مخصص للبسكويت والكحك.

كوبان سكر مطحون.

كوبان من الزبدة الطرية.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة نشادر.

نصف كوب لبن.

ربع كوب عصير برتقال.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

فانيليا.

طريقة التحضير: