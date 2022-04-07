نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكله اليوم لسفرتك.. طريقة عمل محشى الكرنب بالخلطة السريه الجبارة بطريقة المطاعم في المقال التالي
محشي الكرنب واحد من أنواع المحشي المميزة المذاق التي قد يتم تحضيرها بسهولة في المنزل على يد ربات البيوت بمختلف جنسياتهم، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في التحضير بشكل سريع وهذا حيث أن الكرنب واحد من أنواع الخضروات التي تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم والتي تعمل على منح الجسم الكالسيوم والحديد وغيرها من العناصر التي تفيد الصحة، فقد نقوم بتحضير هذه الوصفة المميزة المذاق من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في التحضير بشكل جيد للغاية.
مكونات تحضير محشي الكرنب
- واحدة من الكرنب الناضج وذو الأوراق الخضراء.
- يتم تحضير نصف كيلو بصل ونصف كيلو طماطم.
- حزمة من البقدونس والكزبرة.
- يتم تحضير كيلو من الأرز وملعقة ملح وفلفل أسود.
طريقة تحضير محشي الكرنب
من أجل تحضير محشي الكرنب يتم تحضير واحدة من الكرنب الملفوف ومن ثم يتم التخلص من الزوائد والأوراق الغير خضراء الموجودة في البداية، ومن ثم يتم تقطيعها إلى مربعات صغيرة وتوضع في كمية من الماء الساخن المغلي وتترك خمس دقائق وبعدها تصفي:
- وبعد ذلك يتم تحضير خلطة المحشي من خلال وضع وعاء على النار فيه ملعقة من الزيت.
- ويتم فرم البصل إلى قطع صغيرة ويتم وضعها على الزيت.
- تقلب المكونات جيدا حتى يتحول تماما إلى اللون الذهبي، ومن ثم يتم وضع البهارات عليها الكمون والملح والفلفل والكزبرة
- تقلب المكونات جيدا ويتم وضع عصير الطماطم عليها وتقلب جيدا وتترك حتى تتسبك قليلا ويتم وضع الأرز المغسول عليها.
- وبعدها يتم إضافة الشبت والكزبرة على المكونات وتقلب تماما حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها وتترك حتى تبرد تماما.
- وبعدها يتم وضع أوراق الكرنب ووضع الحشوة في المنتصف والبدء في لف الكرنب مع الضغط على الطرفين حتى لا يخرج الخليط من الناحيتين.
- يتم رص محشي الكرنب في الوعاء ويتم وضع الشوربة عليه.
- ومن ثم يترك على نار هادئة حتى ينضج تماما وبعدها يتم تقديمه حتى يتم تناوله.
- فمحشي الكرنب يتميز بأنه ذو مذاق مميز وجميل للغاية ويكون من السهل تحضيره
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