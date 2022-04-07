اكله اليوم لسفرتك.. طريقة عمل محشى الكرنب بالخلطة السريه الجبارة بطريقة المطاعم

محشي الكرنب واحد من أنواع المحشي المميزة المذاق التي قد يتم تحضيرها بسهولة في المنزل على يد ربات البيوت بمختلف جنسياتهم، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في التحضير بشكل سريع وهذا حيث أن الكرنب واحد من أنواع الخضروات التي تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم والتي تعمل على منح الجسم الكالسيوم والحديد وغيرها من العناصر التي تفيد الصحة، فقد نقوم بتحضير هذه الوصفة المميزة المذاق من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في التحضير بشكل جيد للغاية.

مكونات تحضير محشي الكرنب

واحدة من الكرنب الناضج وذو الأوراق الخضراء.

يتم تحضير نصف كيلو بصل ونصف كيلو طماطم.

حزمة من البقدونس والكزبرة.

يتم تحضير كيلو من الأرز وملعقة ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير محشي الكرنب

من أجل تحضير محشي الكرنب يتم تحضير واحدة من الكرنب الملفوف ومن ثم يتم التخلص من الزوائد والأوراق الغير خضراء الموجودة في البداية، ومن ثم يتم تقطيعها إلى مربعات صغيرة وتوضع في كمية من الماء الساخن المغلي وتترك خمس دقائق وبعدها تصفي: