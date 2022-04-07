طريقة تحضير كيك الشيكولاتة في منزلك بأقل التكاليف وأحلي طعم

طريقة تحضير كيك الشيكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة جداً يمكنك تنفيذها فى المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة بالبيت، للكيك عدة أنواع وبطرق مختلفة فى التحضير والمذاق فهناك كيك البرتقال، والكيك الأسفنجي، وكيك الذرة، وكيك التمر، والكيك التايجر، وكيك الشيكولاتة، ويعتبر هذا النوع هو المفضل لدى الجميع للكبار أو للأطفال، لانهُ يحتوى على الشيكولاتة وتعد الشيكولاتة من أفضل أنواع الحلوى التى يحبها الجميع ولذلك دائماً ما يفضل الجميع كيك الشيكولاتة وفى هذا المقال سوف نقدم لكم طريقه بسيطه لتحضير كيك الشيكولاتة.

طريقة تحضير كيك الشيكولاتة

المكونات:

كوب من الدقيق.

3 بيضات.

3 ملاعق كاكاو خام.

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

ظرف من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة تتمثل في تنفيذ الخطوات التالية، فأولاً قومي بإضافة الحليب والزيت والكاكاو ويتم خلطهم جيداً فى الخلاط الكهربائي، ثم قومي بأخذ كوب من الخليط لاستخدامه على سطح الكيك بعد الانتهاء ثم أحفظيه بعيداً، لاستخدامه لاحقاً.

طريقة تحضير عجين الكيك بالشيكولاتة

قومي بإضافة البيض والسكر والفانيليا على باقي خليط صوص الشيكولاتة واخلطيهم جيداً فى الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الدقيق والبيكنج بودر ويتم خلطهم مرة أخرى بالخلاط الكهربائي، قومي بإحضار صينية أو وعاء مناسب للفرن وقومي بدهنها بالدقيق جيداً، ثم قومي بوضع العجين إلى الوعاء وبعدها قومي بوضع الوعاء فى الفرن الذي يتم تسخينه جيداً قبل إضافة الوعاء على درجة حرارة 180 درجة مئوية، يترك الوعاء في الفرن لمده ربع ساعة (15 دقيقة) وبعدها قومي بإخراج الوعاء من الفرن وأتركيه حتى تهدأ الكيك تماماً، ثم قومي بإحضار شوكة وقومي بعمل ثقوب صغيرة على سطح الكيك ومن الجناب بشكل دائري ومتساوي، ثم قومي بإضافة عليها باقي صوص الشيكولاتة الذي قمنا بحفظه بالكوب لاحقاً، وبعدها قومي بإضافة الكيك في التلاجة إلى أن يتماسك صوص الشيكولاتة وبعدها قومي بتقطيعها إلى قطع متساوية وقومي بتقديمها مع المشروبات الساخنة.