وصفات لإعداد بسكويت النشادر بالمنزل بأطعمة وطرق مختلفة

وصفات لإعداد بسكويت النشادر، تبحث كل أم عن وصفات لإعداد بسكويت النشادر وكحك العيد والبيتي فور تجهيزا لعيد الفطر المبارك حيث أيام ويهل علينا العيد لذلك نقدم وصفات مختلفة لإعداد بسكويت النشادر بالمنزل وذلك توفير للأموال نظرا لغلاء الأسعار ولضمان نظافة المأكولات المقدمة.

وصفات لإعداد بسكويت النشادر بالمنزل

بسكويت النشادر يعد من أشهر أنواع البسكويت التي تقدم في عيد الفطر المبارك وهو يتميز بمذاقه الرائع الذي يختلف عن باقي أنواع البسكويت.

طريقة عمل بسكويت النشادر

من المعروف أن بسكويت النشادر من ألذ وأطعم أنواع البسكويت فهو أفضل أنواع البسكويت التي تقدم بالعيد، لذلك نقدم طريقة عمله ومكوناته لإعداده في المنزل بكل سهولة.

مكونات بسكويت النشادر

كيلو دقيق أبيض. خمسة عشر جرام نشادر. معلقة صغيرة فانيليا. نصف كيلو زبدة سائلة. بيضتان. كوب إلا ربع سكر بودرة. معلقة صغيرة بيكنج بودر.

خطوات تحضير بسكويت النشادر

في وعاء العجانة نضع السكر والزبدة وتضرب جيدا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف البيض واحدة تلو الأخري مع استمرار الخفق.

نضع الفانيليا والنشادر ويخلط جيدا.

نحضر الدقيق والبيكنج باودر ونضيفهم لخليط السكر والزبدة.

نخفق الخليط على السرعة الخفيفة حتى نحصل على عجينة لينة.

نترك العجينة لمدة ربع ساعة جانبا كي ترتاح.

تشكل العجين لأصابع طويلة أو توضع العجين بمكينة البسكويت لإعداد أكثر من شكل.

يرص البسكويت في صينية مدهونة زيت وتدخل الفرن على درجة حرارة 150 درجة.

تترك الصينية بالفرن لمدة ريع ساعة حتى يصبح لون البسكويت ذهبي.

تخرج الصينية من الفرن لتبرد ثم ترص بطبق التقديم أو يوضع بعبوة محكمة الغلق.

طريقة تحضير بسكويت النشادر بالقهوة

يوجد بعض الأشخاص الذين يفضلون القهوة ويرغبون بوجود مذاقها بكل الحلويات لذلك نقدم بسكويت النشادر بطعم لقهوة.

مكونات بسكويت النشادر بالقهوة

إثنين كيلو دقيق أبيض. معلقة كبيرة قهوة. كوب ونصف زبادي. عشر بيضات. ثلاث أكواب سكر ناعم. معلقة كبيرة فانيليا. ثلاث ملاعق صغيرة نشادر. رشة ملح. سمسم. نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر. كوبان سمن بلدي.

عمل بسكويت النشادر بالقهوة