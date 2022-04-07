نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حلي رمضانك” طريقة سهلة لعمل الزلابية المقرمشة في البيت بأقل التكاليف في المقال التالي
تعد الحلويات واحدة من الأطباق الرئيسية التي تُقدم في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار ولهذا تبحث العديد من ربات المنزل عن وصفات سهلة وبسيطة يمكن اعدادها في البيت حتى لا يضطررن إلى شرائها من محلات الحلويات نظراً لموجة الغلاء التي تعاني منها البلاد في الفترة الحالية، وتعد الزلابية المقرمشة خياراً مناسباً للغاية سيستمتع أطفالك بتناولها بكل تأكيد عقب الإفطار نظراً لمذاقها المدهش وقوامها الهش الخفيف على المعدة، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الزلابية المقرمشة باستخدام مكونات اقتصادية بسيطة وغير مكلفة، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي سنزودكم بها طوال أيام شهر رمضان المبارك.
مكونات الزلابية المقرمشة
تتميز الزلابية المقرمشة بأنها من الحلويات البسيطة التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ويمكن اعدادها في وقت سريع وبأقل مجهود، وفيما يلي نستعرض معكم هذه المكونات.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتين صغيرتين من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- الشربات ( كوبين من السكر+ كوب ماء+ فانيليا+ نصف كوب من عصير الليمون.
طريقة سهلة لعمل الزلابية المقرمشة
وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية التي يجب تطبيقها بالترتيب لكي تحصلوا على زلابية مثل التي يتم اعدادها في محلات الحلويات.
- في إناء واسع وعميق قومي بوضع المكونات الجافة ثم أضيفي إليها الماء الدافئ وقلبي جيداً حتى تحصلي على عجينة شبه متماسكة القوام.
- قومي بتغطية العجينة جيداً وضعيها في مكان مظلم ودافئ بعض الوقت حتى تتخمر.
- شكلي العجينة على شكل كرات باستخدام يدك والملعقة مع غمسها في الزيت بعد كل مرة تصنعين فيها كرة حتى لا يلتصق العجين بها.
- ضعي المقلاة على نار متوسطة وأفرغي فيها كمية من زيت التحمير ثم قومي بوضع كرات الزلابية فيها مع التقليب المستمر إلى أن تكتسب اللون الذهبي.
- وبعد ذلك أخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد واتركيها لمدة عشرة دقائق حتى تبرد ثم اغمسيها في الشربات.
- ثم ضعيها في طبق التقديم وتناوليها مع أسرتك بالهناء والشفاء.
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