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تعتبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من أشهي وألذ الأكلات التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة ف المنزل، لأنها لا تحتاج إلي وقتاً طويلاً عند تحضرها، وهي تعتبر من الوجبات الاقتصادية السريعة والموفرة، مفيدة ومغذية جداً للأطفال وصحية، لها مذاق لذيذ مما يجعل الأطفال يقبلون علي تناولها بكثرة، تحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، يمكن تقديمها بجانب أطباق أخرى كثيرة مثل الأرز الأبيض أو السلطة، يمكن أيضاً أن تقدم في وجبة العشاء أو الغداء، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي خطوات تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة تحتوي هذه الأكلة الشهية علي مقادير بسيطة وهي كالتالي:- ربع كيلو من اللحم المفروم.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

4 ثمرات من البطاطس المسلوق والمهروس.

معلقة صغيرة ملح.

بصلة كبيرة مبشورة.

كوب من البقسماط.

ربع كوب بقدونس مفروم فرماً ناعماً.

بيضة مخفوقة.

دقيق. طريقة التحضير سوف نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لتحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:- يتم مزج البصل المبشور واللحم المفروم معاً بواسطة اليد. ثم نضيف عليهم البطاطس المهروس، والملح والفلفل الأسود ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم، إلي خليط البطاطس ويتم المزج جيداً. ثم نقوم بتشكيل كفتة البطاطس إلي أقراص، ثم يتم تقليبهما في الدقيق، وبعد ذلك يتم غمسها في البيض المخفوق. بعد ذلك نضع الأقراص في البقسماط، للتغليف من كل الجهات، ثم توضع الأقراص في صينية مدهونة بالزيت. ثم نضع الصينية في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، وتترك لمدة ربع ساعة تقريباً. بعد ذلك يتم تقليب الأقراص علي الجهة الأخرى، ثم تترك الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة 10 دقائق أخرى. وتخرج الصينية من الفرن، وتترك حتي تهدئ قليلاً، ثم تقدم ساخنة بألف هنا وشفاه. فوائد البطاطس للجسم سوف نقدم لكم فوائدها وهي كما يلي:- تعزيز صحة القلب.

تساعد علي فقدان الوزن.

ضبط مستويات ضغط الدم.

تحتوي علي سعرات حرارية مرتفعة.

تحتوي علي العديد من البروتينات. عمر شويل - جدة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بطعم لذيذ ورائع - ثقفني

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