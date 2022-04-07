احذر تناول القطايف بهذه الطريقة يفعلها الكثيرون ولا يعلمون بضررها الكبير

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إليكم أبرز أضرار تناول عجينة القطايف، حيث أننا في هذه الفترة في أيام شهر رمضان المباركة ويقترن شهر رمضان بحلوى القطايف والكنافة وهي من ألذ الحلويات الشرقية والمشهورة بشكل خاص في مصر، ولكن أحيانًا يقوم بعض الأشخاص بتناول القطايف عجينة بدون أن يقوم بتسويتها أو قليّها ولكن هناك بعض الأبحاث والدراسات التي تحذر من تناول القطايف وهي عجينة حتى لا تتسبب في بعض الوعكات الصحية والأمراض الخطيرة.
أضرار تناول عجينة القطايف بدون تسوية
قد يؤدي تناول عجينة القطايف إلى بعض الأضرار التي تتمثل في كل مما يلي:-
- حدوث تلبك معوي أو الإصابة بعسر الهضم وانتفاخات في المعدة وتقلصات مؤلمة.
- قد يؤدي ذلك أيضًا إلى حدوث تسمم غذائي ونزلات معوية حادة.
- من الممكن أن يتسبب تناولها وهي عجينة إلى حدوث مشكلة السمنة المفرطة وهشاشة العظام.
- يصيب المعدة بالتهابات شديدة بسبب الإفراط في تناول القطايف وهي عجينة نيئة.
طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل
مكونات العجينة:-
- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة ومثلها من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- ثلاثة أكواب من الماء.
- رشة ملح.
خطوات التحضير:-
باستخدام المكونات السابقة قومي باتباع الخطوات التالية حتى تحضري عجينة القطايف والخطوات تتمثل في كل مما يلي:-
- قومي بوضع كل المكونات السابقة مع بعضها في الخلاط الكهربائي وشغليه على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات وليكن لمدة ثلاث دقائق.
- بعد ذلك قومي بصّب الخليط في وعاء مناسب واتركيه في غرفة درجة حرارتها دافئة حتى ترتاح العجينة وتختمر قليلًا.
- ضعي طاسة تيفال على النار حتى تسخن بدون أن تضعي بداخلها الزيت وقومي بأخذ ملعقتين من الخليط وقومي بعمل أقراص دائرية.
- كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية مع عدم تقليب القرص الدائري وتركه حتى يحمّر قعره فقط ويصبح وجهه به فقاعات.
- أخرجي القطايف بعد أن تنضج العجينة وضعيها على طبق حتى تبرد تمامًا ثم ابدئي في حشوها بأي نوع حشوة تفضلينها.
- يمكنك حشو القطايف بالجبنة واللحمة وكذلك بالمكسرات والقشطة بحسب رغبتك في تحضيرها.
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