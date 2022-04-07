أجمل مسك تفتيح البشرة الدهنية ومسك البشرة الدهنية لأجمل إطلالة لك بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة ممكنة

مسك تفتيح البشرة من أكثر وأهم المسكات التي تبحث عنه كل النساء والفتيات علي العموم، وسوء كانت بشرة دهنية، أو بشرة جافة، وكما يتم استخدام المسك يوميا والتي تعطينا نضارة ونعومة فائقة للوجه، وخاصة لمن يعانون من مشاكل أسمرار البشرة، لذلك يجب عليك أن تقومي باستخدام هذه وصفتنا الرائعة والجميلة وبأقل تكلفة ممكنة وكما أن أغلب مكوناتها متواجدة بالمنزل وهي من أهم ما يطالب به السيدات أو الفتيات لتعطينا جمال ولمعان براق في الوجه، وهناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير مسك البشرة الدهنية والبشرة الجافة والتي تظهر نتيجتها في أقل من أسبوع، وبشكل واضح ومذهل وجميل لأجمل إطلالة لك وأقوي مسك تفتيح البشرة.

طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناته

ويفضل استخدام قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة الدهنية والذي يعمل علي تقليل ألتصبغ الذي يحدث للبشرة الدهنية وتقيل أفراز البشرة للدهون.

مكونات مسك البشرة الدهنية

المكونات

كمية من مسحوق قشر البرتقال المجفف

كمية من ماء الورد

طريقة التحضير

يجب علينا أن نضع هذه المكونات في إنآء ونقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد جيدا حتي يصبح متجانس.

نقوم بدهن المسك على الوجه جيدا ويتم تدليكها ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يجف.

وبعد النصف ساعة نقوم بفرك المسك من علي الوجه جيدا ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا حتي يصيح نظيف تمام ثم نقوم بتنشيف الوجه جيدا بفوطة قطنية.

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وقبل انقضاء الأسبوع سوف تحصلي علي وجه أكثر جمال ونضارة ونعومة.

طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته

يعتبر العسل وزيت اللوز من اهم العناصر المفيدة جدا لتفتيح وترطيب البشرة الجافة ويساعدان علي الحفاظ علي نضارة البشرة الجافة خاصتا.

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

طريقة التحضير