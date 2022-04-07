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كشفت بعض الدراسات والأبحاث الطبيعة بعض أضرار تناول الفول في السحور، فبالرغم من فوائد الفول المدمس على الصحة وخاصة عند تناوله على مائدة السحور إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أعراض صحية وخيمة قد تؤثر على الصحة وخاصة الجهاز الهضمي، فمن المعروف أن الفول من الأكلات الشهيرة والتي تساهم في إشباع حاجة المرء من الطعام وتسد جوعه لفترة طويلة ولذلك فهي مناسبة تمامًا في السحور في شهر رمضان المبارك إلا أن لها بعض الأضرار التي سنوضحها. أضرار تناول الفول في السحور قد يؤدي الإفراط في تناول الفول يوميًا إلى حدوث بعض المشاكل الصحية لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مركب البيورين الذي يؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك الضار.

يؤدي أيضًا إلى انتفاخ القولون واضطرابات في المعدة ويصعب هضمه وبذلك فهو ثقيل على المعدة ويجعل الجهاز الهضمي يبذل جهدًا كبيرًا حتى يقوم بهضمه.

تناول الفول والطعمية يوميًا بكميات كبيرة وبشكل يومي يجعل الجسم معتادًا على مصادر غذائية معنية بدون أن ينوّع بينهما فلا يحصل على المعادن والفيتامينات من الأطعمة الأخرى.

يزيد تناول الفول يوميًا إلى احتمالية إصابة الجسم بالحصوات التي قد تؤثر على الكلى ويزيد من نسبة حصوات حمض اليوريك أسيد. أهم فوائد تناول الفول الصحية يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وبذلك يضبط مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من الوزن الزائد.

يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والألياف الطبيعية التي تزيد من الشبع ولذلك فهو مفيد وهام على مائدة السحور في شهر رمضان.

يعد الفول من الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم والنحاس والفسفور كما أنه غني بالمنجنيز الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي.

غني بالفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ويحافظ على جهاز الإنسان الدوراني من الأمراض والمخاطر المختلفة كما أنه يعزز عمل الجهاز الهضمي وينظمه.

يساهم في تعزيز عمل جهاز الإنسان المناعي لاحتوائه على فيتامين سي كما أنه غني بمضادات أكسدة قوية تساهم في معالجة التهابات الجسم والمعدة.

يضبط مستويات ضغط الدم ويعالج مشكلة فقر الدم لاحتوائه على كمية مناسبة من معدن الحديد. عمر شويل - جدة لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول في السحور يوميا في رمضان - ثقفني

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