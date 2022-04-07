مشروب صباحي بسيط له قدرات خارقة في الحماية من السرطان وتحسين صحة القلب وضبط مستوى السكر في الدم وتخسيس الوزن

تعتبر القرفة من أشهر المشروبات التي يلجأ إليها الكثير من الاشخاص لتقوية وتعزيز جهاز المناعة خاصة عند انتشار فيروس كورونا، حيث أن القرفة تمتلك مضادات أكسدة تحمي الجسم من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ويوجد الكثير من المشروبات والوصفات الطبيعية الأخرى، مثل القرنفل والجنزبيل والتي تعمل على علاج نزلات البرد الحادة وعلاج الأنفلونزا أيضاً وكل هذه المشروبات مشروبات صحية ومفيدة للجسم.

فوائد القرنفل

يعتبر القرنفل من أشهر المشروبات التي يتم استخدامها لعلاج امراض البرد والانفلونزا ولها الكثير من الفوائد الاخرى مثل:

يساعد القرنفل الجهاز الهضمي في تسهيل عملية الهضم.

عمل القرنفل على طرد الغازات وتخفيف القيء كما يعمل أيضاً على تخفيف آلام المعدة.

يعالج القرنفل الإسهال ويقلل من خطر الإصابة بتقرحات المعدة، كما يساعد على التئام هذه القرحات إذا كانت موجودة في المعدة.

صرح الكثير من الأطباء على فوائد القرنفل حيث أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عند مرضى السكري.

يعمل أيضاً على التقليل من خطر الإصابة من مضاعفات المختلفة لهذا المرض الدخول في غيبوبة السكر أو غيرها من الأعراض التي ترتبط بمرض السكري.

القرنفل لديه القدرة على تحسين وظائف الكبد حيث أنه يوجد به مضاد الأكسدة الأوجينول هذا المضاد موجود في القرنفل ويجعله مساعد جيد جدا في عمليات تحسين وظائف الكبد.

له الكثير من الفوائد لتقليل خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، وغيرها من الأمراض التي تتعلق بالكبد وهذه من أشهر .

من فوائده أيضا أنه له القدرة على الحد من نمو أنواع متعددة من خلايا السرطان.

على الرغم من أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في أضرار على قلبك، إلا أن تناوله بإعتدال له فوائد صحية على صحة القلب لأنه يعمل على تقوية عضلة القلب، وذلك بفضل احتواءه على مضادات الأكسدة التي تحتاج إليه تلك العضلة، الأمر الذي يمنح القلب في النهاية القوة والحماية من الأمراض.

كما يمكن أن يساهم القرنفل في زيادة معدل حرق الدهون المعروف باسم “التمثيل الغذائي” مما يسهم بشكل فعال في تخسيس الوزن.

فوائد الكركم

يحتوي الكركم على الكثير من المواد المضادة للأكسدة والفيروسات والجراثيم والفطريات وغيرها، كما يحتوي أيضاً على الكثير من المواد المضادة للالتهابات، وينصح الكثير من الأطباء باستخدام الكركم لأنه عبارة عن علاج طبيعي التهابات المفاصل، كما أنه مفيد في تطهير الحروق والجروح ويعمل على تسريع التئامها وهو مسكن طبيعي أيضاً، وهو عامل مضاد للجراثيم الطبيعية وله الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات التي تعمل على علاج بعض الأمراض مثل: