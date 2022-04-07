هتعملية أحلى من المطاعم الفول المدمس في سحور رمضان في البيت زي الزبدة

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دوماً ما تبحث الأمهات عن أفضل وألذ طريقة لعمل الفول المدمس لتناوله في وجبة سحور رمضان، حيث أن الكثيرون قد اعتادوا على تناول الفول أثناء وجبة السحور وذلك لما به من مكونات غذائية ضرورية وهامة، أيضاً له فائدة أخرى وهي أن تناول الفول المدمس في وجبة سحور رمضان تساعد على عدم الشعور بالجوع أثناء ساعات الصيام الطويلة، وهناك أكثر من طريقة مميزة يمكن إتباعها لعمل الفول المدمس في المنزل بألذ طعم وأفضل طريقة لا تستغرق أي وقت إطلاقاً، وهذه الطريقة سوف نعرضها لكم تفصيلاً في السطور الآتية. مكونات عمل الفول المدمس في المنزل 500 جرام من الفول.

حوالي نصف كوب من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من الكركم وأيضاً سوف نحتاج إلى حبة جزر واحدة مبشورة.

كذلك سوف نحتاج إلى حبة الطماطم واحدة فقط.

كذلك نحتاج إلى حبة بصل ذات حجم صغير.

نصف ليمونة. بالخطوات طريقة تحضير الفول المدمس في البداية يتم نقع الفول المدمس داخل الماء لمدة حوالي ثمان ساعات وبعدها يتم تصفية الفول من الماء الذي نقع به.

نقوم بوضع الفول المدمس داخل وعاء أو حلة عميق على النار ثم نقوم بإضافة البصل بعد تقطيعه إلى شرائح، وكذلك نقوم بإضافة العدس إليهم، ونقوم أيضًا بإضافة الجزر المبشور، ثم يتم إضافة عصير الليمون.

يتم إضافة الماء المغلي فوق تلك المكونات ونتركهم فوق النار ذات الحرارة المتوسطة وعندما يتم الوصول إلى الغليان نقوم بتقليل درجة حرارة الموقد.

بعد فترة وأخرى نقوم بإضافة الماء المغلي وذلك حتى لا يجف الفول ثم يتم تركه على النار لمدة حوالي أربع ساعات وقد تزيد تلك المدة حتى يتم تسوية الفول بشكل جيد. طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم داخل مقلاة نضع فيها الزيت ونضعها فوق النار ذات درجة حرارة متوسطة وعندما يسخن الزيت يتم إضافة البصل.

نقوم بتقليب البصل حتى يصبح ذات لون ذهبي.

نقوم بإضافة الثوم المفروم والفلفل الرومي مع ضرورة التقليب بشكل مستمر.

يتم إضافة مكعبات الطماطم أيضاً مع التقليب ثم نضيف الكمون والملح فوق تلك المكونات.

أخيراً نقوم بإضافة الفول المدمس مع تقليبه ليمتزج مع جميع المكونات ويترك على النار ذات درجة الحرارة الهادئة حتى الغليان وهي سوف تستغرق خمس دقائق فقط.

نقوم بغرف الفول داخل أطباق التقديم ويقدم في السحور مع الجبنة والزبادي وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة هتعملية أحلى من المطاعم الفول المدمس في سحور رمضان في البيت زي الزبدة - ثقفني

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