إفراطك في تناول هذا المشروب خاصة بعد الفطار يتسبب بمشاكل صحية خطيرة

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تحدث الكثير من المشكلات الصحية بسبب شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين مثل الشاي والقهوة، والقهوة هي عبارة عن مشروب يتم صنعه من حبوب البن ويشرب الكثير من الأشخاص القهوة لتخفيف المتاعب العقلية والجسدية التي يتعرضون إليه خلال يومهم أو لمساعدتهم على التصدي لأتعاب اليوم، وحتى يتم زيادة اليقظة العقلية ويتم استخدام القهوة أيضاً للوقاية من الكثير من الأمراض الصحية، ولكن لا يمكننا أن نستمر في شرب القهوة في الصباح الباكر لأنها تتسبب في الأرق والعصبية والغثيان واضطرابات المعدة، وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس كما تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الكلى والكوليسترول في البروتين الدهني. أضرار الإفراط في تناول القهوة في الصباح تتسبب في الإصابة بأمراض القلب حيث يزيد كمية الكوليسترول والدهون في الدم وهذا الأمر يرفع مستوى الهوموسيستين ويعمل على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الإصابة بداء السكري لأن الكافيين الذي يوجد في القهوة يعمل على تغيير الطريقة التي يعالج بها مرضى السكري كما أن المبالغة فيه تناول كمية الكافيين تعمل على انخفاض نسبة السكر في الدم.

الإسهال تحتوي القهوة على مادة الكافيين والتي تعمل على تفاقم الإسهال وحدوث اضطرابات في المعدة.

الجلوكوما لأن شرب القهوة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين تعمل على زيادة الضغط على العين والذي يبدأ في الزيادة بعد 30 دقيقة وتستمر الى ساعه ونصف تقريبا على الأقل.

ارتفاع مستوى ضغط الدم وخاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ولكن هذا التأثير أقل عند الاشخاص الذين لا يشربون القهوة بصورة منتظمة.

متلازمة القولون العصبي حيث تحتوي القهوة على الكافيين ويعمل الكافيين على تفاقم الإسهال والإصابة بأعراض متلازمة القولون العصبي.

ترقق العظام لأن القهوة تحتوي على الكافيين والذي يعمل على زيادة نسبة الكالسيوم التي يتخلص منها البول وبالتالي يتعرض الشخص الذي يتناول القهوة بكثرة للإصابة بهشاشة العظام. فوائد مشروب القهوة الخضراء بالزنجبيل يعمل على توازن مستوى السكر في الدم.

تقلل من الشهية تجاه تناول الأطعمة.

تقلل الرغبة في تناول الحلويات.

يعتبر هذا المشروب مضاد للأكسدة.

يسرع من عمليات التمثيل الغذائي ويسرع من إزالة السوائل الزائدة داخل الجسم.

يفعل مستقبلات الذوق ويحسن من الهضم ويزيد من مستويات الطاقة والحيوية. عمر شويل - جدة إفراطك في تناول هذا المشروب خاصة بعد الفطار يتسبب بمشاكل صحية خطيرة - ثقفني

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