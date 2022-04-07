طريقة عمل الكنافة بالمانجو: ألذ وأسهل كنافة بالمانجو هتدمنوها2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالمانجو ، حيث تعد من افضل الطرق التي تشتهر بها عمل الكنافة في شهر رمضان الكريم، حيث تشتهر الكنافة بالكل الطرق التي يمكن عملها بها في مصر والسعودية والامارات وجميع الدول العربية، وتحتوي علي طعم ومذاق خرافي جدا وقوام رائع، ويحب تناولها الاطفال بكل انواعها ويجب تحضيرها في المنزل افضل من الجاهزة، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو لذ وأسهل كنافة بالمانجو يتم عملها في المنزل بشكل رائع2022.

مكونات طريقة عمل الكنافة بالمانجو لذ وأسهل كنافة بالمانجو بطعم وسر رهيب

نتعرف الان علي المكونات التي سوف نقوم من خلالها تحضير احلي صينية كنافة بالمانجو في شهر رمضان وهي كالاتي:-

نصف كيلو من الكنافة.

ثلاث معالق من سكر البودر.

كوب من السمنة البلدي.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

معلقة من الفانيليا.

مكونات الكريمة

ثلاث معالق من كريمة لباني.

ثلاث معالق من كريم شانتية.

كوب من الحليب.

نصف كيلو من المانجو مقطعه مكعبات.

طريقة التحضير

نقدم لكم الان ابسط واسهل طريقة لتحضير الكنافة بالمانجو بكل اسرارها الرهيبة وهي كما يلي:-

نضع الكنافة في الفليزر لمدة ثلاث ساعات ثم نخرجها ونفرك الكنافة ونفتتها بشكل جيد. ثم نضع عليها السكر البودر ونقلبهم حتي تتجانس ثم نضيف السمنة البلدي ونضعها جانبا.

تحضير الكريمة

نحضر المضرب ونضع بداخله الكريمة الباني والكريم شانتية والحبيب ونضربهم جيد. ثم نسكبها في طبق ونضعها بجانب الكنافة حتي نقوم بعمل الشربات بكل سهولة.

تحضير الشربات

نحضر وعاء ونضع بداخلة السكر والماء ونضعهم علي النار ونتركهم حتي يغليان. ثم نضيف الفانيليا ونقلبهم جيد حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح خفيفة ليس ثقيلة.

طريقة التسوية والتقديم

نقدم لكم اليوم طريقة غير معتادة في تسوية الكنافة بشكل واسرع وتحدي علي الطعم الخرافي:-

نشعل الفرن علي درجة حرارة عالية تعادل 180 درجة وندخل صينية الكنافة .

ونخرجها كل فترة ونقلبها وندخلها مرة اخري ونستمر علي هذه الطريقة حتي تتحمر الكنافة.

ثم نحضر صينية عميقة ونضع بداخلها طبقة من الكنافة ثم نضع عليها الشربات بشكل خفيفة .

ثم نضع عليها طبقة من الكريمة ثم مكعبات المانجو ثم نعيد الطريقة حتي ننتهي من جميع المكونات.

نضعها في الثلاجة لمدة خمس ساعات حتي تتجانس جميع المكونات وتقدم بألف هنا وشفا.

فوائد تناول الكنافة بالمانجو في المنزل

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بتناول الكنافة بالمانجو وكيفية الحصول علي فوائدها في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-