بربع كيلو من اللحم المفروم اعملي المكرونة البشاميل باللحم بطعم رائع لسفرة شهية

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تعد المكرونة البشاميل باللحم من الأطباق الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز وبطريقة مختلفة غير المعتادة، كما تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي المكرونة واللحم وصلصة البشاميل الشهية، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير بطعم أحلى من المطاعم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحم بطعم رائع ومميز في البيت.
مقادير عمل المكرونة البشاميل باللحم
تحتوي المكرونة البشاميل باللحم على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- نصف ملعقة من البهارات المشكلة.
- كيس من المكرونة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة من الزعتر.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
مقادير عمل صلصة البشاميل
لتحضير صلصة البشاميل بشكل ناجح يجب توافر هذه المقادير هيا بناء نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- لتر من الحليب.
- ٣ ملاعق من السمن.
- ملعقة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- ربع ملعقة من الثوم المهروس.
- مكعب من مرق الدجاج.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير المكرونة البشاميل باللحم بطعم رائع ومميز في البيت يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر طاسة عميقة غير لاصقة ونضع بها الزيت واللحم ونقلبهم جيداً على النار لمدة لا تقل عن ٥ دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل المطحون والبهارات ومكعب المرق والبصل والمفروم والزعتر مع التقليب.
- ثم نتركه على نار هادئة حتى ينضج، بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه جانبا.
- لتحضير صلصة البشاميل نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به السمن والدقيق على النار مع التقليب ثم نقوم بإضافة الحليب مع التقليب المستمر باستخدام المضرب اليدوي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم والفلفل الأسود ومرق الدجاج مع التقليب حتى نحصل على خليط ثقيل ثم نضيف الجبن وننزله ونتركها لتبرد.
- ثم نقوم بسلق المكرونة وتصفيتها من الماء مع خلطها باللحم المفروم، ثم نقوم بتوزيع خليط المعكرونة في صينية مع توزيع صلصلة البشاميل فوقها.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن حتى يتحمر وجهها، ثم نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى مكرونة بشاميل باللحم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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