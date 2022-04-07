موضة مانيكير ال Dip Nails: طريقة عمله وازالته من على الضوافر

كل موسم بتظهر موضة جديدة في تصميم الضوافر ، وموضة السنة دي هي ال Dip Nails ، اللي بتعتمد على البودر ، والميزة في الموضة دي انها مش بتحتاج جهاز مخصوص زي الطرق التانية للمانيكير الجل او الاكريليك ، والطريقة سريعة وبسيطة وآمنه ، وتقدري تعمليها بكل بساطة في البيت بنفسك.
ايه هو مانيكير ال Dip Nails:
الحقيقة ان مانيكير البودر مش جديد ، ولكن كان منتشر في التمانينات ، مع المانيكير الجل والاكريليك ، واللي رجعت موضة دلوقتي تاني ، وطريقة مانيكير البودر بسيط جدا وهو بيعتمد على وضع المانيكير وغمس الضوافر في البودر ، والمانيكير ده يعتبر بين الضوافر الصناعية والمانيكير العادي ، والمتخصصين بيسموه “اكريليك خفيف الوزن”.
مميزات مانيكير البودر:
– مالوش ريحة نفاذة كريهة.
– تطبيقه سريع وسهل.
– مش محتاج تجفيف في جهاز الاشعة فوق البنفسجية او مصباح ليد.
– خالي من المواد السامة المضره.
– مش بيتقشر ، ومش بتتشكل عليه قشور.
– بيقعد فترة طويلة توصل تقريبا لاكتر من 3 اسابيع.
– التركيبة بتاعة البودر بتحتوي على الكالسيوم والفيتامينات المختلفة للضوافر.
– تقدري تشيليه بسهولة باستخدام مزيل طلاء الاظافر العادي (بطريقة النقع).
طريقة عمل مانيكير البودر:
1- اول حاجة ابردي الضوافر ونعمي السطح بتاعهم.
2- حطي طبقة ال Base coat او الطبقة الاساسية اللي قبل المانيكير.
3- وفورا من غير ما تستني الطبقة الاساسية تنشف ، اغمسي الضوفر في البودر باللون اللي انتي اختارتيه.
4- اتخلصي من البودرة الزيادة من على الضوافر بفرشة صغيرة ، ممكن تستخدمي فرشة مكياج مش بتستخدميها.
5- وللون كثيف وغني اكتر كرري الخطوتين اللي فاتوا من مرتين لتلات مرات.
6- لما توصلي لدرجة اللون اللي انتي عايزاها ، هتحتاجي تحطي طبقة منشط activetor على طبقة البودر واستني لما تنشف تماما ، واللي مش هياخد اكتر من 3 ثواني بس.
7- بعدها حطي فوقيها طبقة تانية من ال Bace coat.
8- والطبقة الاخيرة اللي هتخلي الضوافر بتلمع هي طبقة ال Top coat ، في نهاية العملية ممكن تحطي زيت للبشرة ، وكده تبقي خلصتي مانيكير البودر.
طريقة ازالة المانيكير البودر:
المانيكير البودر بيتشال بنفس طريقة المانيكير العادي ، تقدري تزيليه بس باستخدام مزيل طلاء الاظافر ، بس انتبهي لمكونات المزيل اللي هتستخدميه ، الحاجة الاساسية انه ما يأذيش ضوافرك ، وللحفاظ على ضوافرك وبشرتك ، بننصحك ماتنسيش استخدام زيت البشرة وكريم الايدين.
هل المانيكير البودر افضل من الاكريليك والجل؟
ده بيعتمد على النتيجة اللي انتي عايزاها ، لو عايزة ضوافر طويلة يبقى الافضل هنا تختاري الاكريليك ، ولو هتختاري ما بين الجل والبودر ، هتكون الاختلافات الاساسية هي التطبيق (الجل بيحتاج ضوء الاشعة فوق البنفسجية مقابل البودر مش بيحتاج ده) ، الاتساق او الشكل العام (الجل بيكون شكله ناعم اكتر من البودر) ، مدة الثبات (الجل بيستمر لمدة اسبوعين ، اما البودر بيستمر لمدة 3 اسابيع او اكتر).
البودر وال Activetor هتلاقوه متوفر في محلات مستحضرات التجميل او تقدروا تشتروه من امازون.
الطريقة بالفيديو:
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