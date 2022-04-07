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الكرنب والمحاشي بوجه عام الكوسة والباذنجان وورق العنب والفلفل وغيرها من الأكلات المفضلة والمنتشرة بكثرة وشائعة جدا خاصة فى العالم العربى وهناك أنواع من المحاشى لا يختلف عليها أحد وقليلا ما تجد لا يحب المحشى ولكن على الرغم من طعمه الرائع ومذاقها المتميز إلا إنه يأخذ الكثير من الوقت والمجهود فى إعداده ومن الممكن أن يأخذ عدة ساعات لعمل إناء متوسط الحجم من المحشى ولكن معا سوف نعرف طريقة غريبة وعجيبة للف كميات كبيرة من المحشى فى دقائق معدودة. طريقة سلق الكرنب يمكن فعل ذلك بسهولة: تزال الأوراق الخارجية الخضراء ورأس الكرنبة ثم تغسل الكرنبة جيدا من الخارج لإزالة أي أوساخ وشوائب عالقة بها.

تغطس الكرنبة فى وعاء من الماء المغلى على النار حتى تغمر تماما بالماء.

ولا بد أن أن تتنبه ربات المنزل أنه يجب وصول الماء إلى قلب الكرنبة من الداخل.

كما أنه فيما بعد تخرج الكرنبة وتترك لتهدأ وتصفى الماء الداخلى. طريقة حشو الكرنب ولحشو الكرنب في المنزل بكل سهولة نحتاج إلى الخطوات التالية: باستخدام المقص قومى بإزالة عروق الكرنبة وقطعى الورق إلى قطع صغيرة بحجم اصبع اليد.

يجب أن تكون خلطة الأرز التي سيحشى بها الكرنب جاهزة .

يتم فرد ورق الكرنب على سطح مسطح ونظيف ويكون أسفلها قطعة من الجلاد البلاستيكى أو أى سطح بلاستيك سهل الطى ثم توضع الحشو الأرز أو اللحمة أو أي حشوة مفضلة .

والخطوة التالية هي بعد الحشو يلف طرف أصابع المحشى ثم يضغط على طرف الإصبع بالمقص ويتم سحب الورقة من أسفله سيتكون لديك إصبع محشي في ثانية واحدة.

كما أنه تخيل كمية المحشى التي سوف تنجزها فى دقائق بهذه الطريقة. عمر شويل - جدة هاتى مقص وتعالى لفى أكثر من 10 كيلو كرنب أو ورق عنب فى ساعة واحدة بس - ثقفني

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