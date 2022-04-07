نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر التتبيلة الرهيبة في المقال التالي

الكفتة من الأطباق الشهية التي لا نستطيع أن نستغني عنها على السفرة فهي من الأطباق المفيد للجسم حيث أنها تحتوي على بروتينات تدخل في تكوين الجسم، وأيضا يفضلها جميع الأشخاص كبار أو صغار فهي من الأكلات الخفيفة على المعدة، ويبدع الجميع في طريقة تحضيرها ولكن الكثير لا يستطيع أن يقوم بتحضيرها مثل المطاعم لذلك قررنا أن نجمع لكم سر خلطة كفتة الحاتي مثل المطاعم تماما. طريقة تحضير كفتة الحاتي مثل المطاعم تماما لتحضير هذه الوصفة يجب توافر هذه المكونات.

المكونات : كيلو لحمة مفرومة و يفضل أن تكون لحمة ضامي.

عدد 2 ثمرة من البصل المفروم.

عدد 2 ثمرة من الطماطم المفرومة.

عدد 5 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الثوم بودر.

ملعقة من البصل بودر.

نصف ملعقة من البهارات.

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من ال7 بهارات.

100 جرام من لية الخروف.

ملعقة من الملح. طريقة التحضير :- لعمل هذه الوصفة يجب إتباع الخطوات التالية لإعطاء نتائج أفضل: يجب أن نقوم بإحضار وعاء مناسب الحجم.

نضع اللحمة في الطبق ثم نقوم بإضافة البصل و الثوم و الطماطم.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع التوابل.

نقوم بخلط المقادير مع بعضها جيدا.

نقوم بالعجن المستمر لمدة 5 دقائق على الأقل.

ثم بعد ذلك نقوم بفرد الأصابع الكفتة على أعواد من الصاج.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع أعواد الكفتة على الفحم.

إذا لم توفر شواية يمكن وضعها في الفرن و بعد أن تتم تسويتها نقوم بوضع قطعة من الفحم مشتغلة معها ثم نضع عليها قطرات

من الزيت و كتم الرائحة و الدخان التي يخرج منها فسوف تعطي نفس الطعم و الرائحة.

تقدم هذه الوصفة مع الارز و السلطات و الطحينة وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر التتبيلة الرهيبة - ثقفني

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