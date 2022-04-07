طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن بطريقة جديدة

طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن يمكن أن تقومي بتحضير العديد من الأطباق الشهية مع البطاطس والخضروات المتنوع ، وتعد البطاطس من أشهر أنواع الخضروات لكثير من الناس وخاصة الأطفال، طبق البطاطس من أشهر الأطباق ويمكن تحضيره بإضافة اللحم والدجاج وبينما ترى بعض النساء أن طبق البطاطس وصفة تقليدية، تغفل هؤلاء النساء عن إمكانية تقديم طبق البطاطس بأنماط مختلفة والحصول على طعم جديد في كل مرة.،يقدم كطبق جانبي مع السلطة أو الحساء والأرز.

طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن

مقادير طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن : بطاطس كبيرتان ، بصلتان كبيرتان ، فلفل أخضر حلو ، حبتان طماطم كبيرتان ، ثلاث فصوص ثوم مفروم وكوب ونصف من عصير الطماطم يتبل بالهيل والفلفل والملح أضف ملعقة من الكمون وبعض البهارات المشكلة

طريقة تحضير صينية البطاطس في الفرن

سوف نوضح طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن

نبدأ في تحضير البطاطس والفلفل الأخضر والطماطم وذلك عن طريق إضافة الزبدة إلى مقلاة على الموقد ثم نضيف البصل والثوم إلى المقلاة أثناء الطهي لطهيها جيدًا ارفع الحرارة واتركها حتى تنضج تمامًا يجب أن تكون طرية ولكن لا تتحول إلى اللون البني أو تصبح منديًا الآن تأكد من وضع الزبدة في صينية الشواء قبل إضافة الخضار قم أولاً بترتيب البطاطس والطماطم مرة أخرى في الدرج ثم نضيف الهيل في الدرج ثم نضع عصير الطماطم في وعاء عميق ونضيف إليه هذه التوابل ومنها الكمون مطحون وكذلك نقوم باضافة الفلفل أسود البهارات مشكلة كما نضيف أيضا ملح في الخطوة القادمة نقلب الصلصة جيداً حتى تتجانس ثم نوزعها في الصينية فوق البطاطس والطماطم ضع الصينية على شعلة موقد الغاز واتركها لفترة عشرين دقيقة حتى تغلي المكونات أخرجه من الغاز وقم بتغطيته بقطعة من ورق القصدير ونضعها في الفرن ونتركها على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة عندما تنضج، يجب أن تكون الصلصة سميكة وتنضج البطاطس تمامًا يقلى سطح البطاطس قبل تقديمها ساخنة على المائدة مع الارز سلطة بيضاء وخضراء.

البطاطس تعتبر المفضلة للأطفال والكبار على حد سواء، ويمكن تحضيرها بعدة طرق، بما في ذلك التحميص والمهروس وطبق من التفاح الأرضي باللحم أو الدواجن، لكننا اليوم سنوضح لك كيفية صنع طبق تفاح أرضي مع لحم مدخن.