طريقة عمل هريسة الحلواني بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ تذوب في الفم

طريقة عمل هريسة الحلواني ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يتم صنعها والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، وتسمى بالبسبوسة أيضا في بعض البلاد العربية، وهي من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، وتتميز بقيمتها الغذائية، فهي غنية بالحليب والزبادي والسميد مما يجعل مذاقها لذيذ ومميز لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها أيضا، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة وبساطة، كما أنها من الحلويات المفيدة، نظرا لاحتوائها على السميد المعروف بفوائده الصحية، ويقبل على شرائها الكثير من المحلات، وخاصةً في شهر رمضان الكريم، وبسبوسة السبع كاسات أيضاً، وذلك لتعويض السكر الذي يفقده الإنسان أثناء الصيام، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم بدلا من شرائها من المحلات لضمان جودتها وصحتها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل هريسة الحلواني بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات طريقة عمل هريسة الحلواني

تتكون هريسة الحلواني من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب ونصف سميد.

ربع كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

3 ملاعق كبيرة من السمنة الطرية.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

ربع كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبادي.

شربات خفيف ساخن.

فستق حلبي للتزيين.

سمنة وطحينة لدهن الصينية

ملعقة كبيرة من السمنة المذابة للوجه.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل هريسة الحلواني بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: