ب ١٥ جنية بس طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل أنضف وأحلى

ألجبنه الرومي من أنواع الجبن التي يحبها الرجال والنساء وأيضًا الأطفال لأن يختلف طعمها عن أي من أنواع الجبن الأخرى، ويمكن أن نقوم بوضعها على العديد من الأطعمة مثل المكرونة البشاميل والبيض والبيتزا، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل ألجبنه الرومي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبدون تكلفة.

طريقة عمل ألجبنه الرومي في المنزل

يوجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير ألجبنه الرومي في المنزل ومن هذه الطرق نقدمها لكم فيما يلي.

المكونات:

لتر لبن سائل.

ملعقة زيت.

٣ قطعة جبنه مثلثات.

نصف ملعقة كركم.

ملعقة ملح.

زيتون.

ملعقة نشا.

طريقة تحضير ألجبنه الرومي

نضع اللبن في وعاء ثم نضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يصل لدرجة الغليان ثم نضيف ألجبنه المثلثات، ثم نهدئ النار جدا ونقلب مرة أخري حتى تذوب ألجبنه ثم نطفئ النار ونتركها حتى تبرد.

ثم بعد ذلك نضع النشا في كوب من الماء والملح والفلفل الأسود والكركم ونقلبهم جيدًا ثم نضعهم على اللبن ونقلب باستمرار دون توقف حتى تتماسك المكونات، ثم نضيف الزيت وبعدها نضعها في وعاء كبير وندخلها الثلاجة لمدة ٤ ساعات ثم تقطع إلى شرائح وتقدم.

طريقة أخرى لتحضير ألجبنه الرومي