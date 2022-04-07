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زيت الزيتون لا يمكن الاستغناء عنه فى كل بيت وذلك بفوائده المتعددة للبشرة والشعر ولكن على الرغم من فوائده له عدة أضرار والتى تنتج عن طريق الاستخدام الخاطئ لهذا الزيت ويوجد بعض الناس ممن يعانون من بعض الأمراض لا يجب عليهم تناول زيت الزيتون لأنه يسبب لهم العديد من المضاعفات . كيف يتحول زيت الزيتون إلى سم قاتل والطرق الخاطئة في استخدامه يستخدم الناس زيت الزيتون بطرق خاطپة من الممكن أن تجعله يصبح سام ويؤدى بحياتهم إلى التهلكة

يعمل زيت الزيوت على زيادة السعرات الحرارية فى الجسم وذلك يؤدي إلى زيادة الوزن.

تزيد نسبة الجلوكوز فى الجسم بسبب استخدام زيت الزيتون الذى يؤدى إلى زيادة معدل السكر بالجسم.

الإفراط فى تناول زيت الزيتون يؤدي إلى ظهور مشاكل البشرة وتكون البكتيريا الضارة بها وذلك لأنه يقوم بسد مسام البشرة وجعلها غير قادرة على التنفس.

زيت على الريق يؤدي إلى العديد من المشاكل منها ارتفاع الدورة الدموية بشكل حاد جدا ومشاكل بالجهاز الهضمي لأنه يسبب الحموضة.

يجب على مرضى القلب عدم تناول زيت الزيتون إلا تحت الإشراف الطبى وذلك لأنه يزيد نسبة الكوليسترول فى الجسم مما يؤثر على عضلة القلب . فوايد استخدام زيت الزيتون حيث أنه من المعروف أن زيت الزيتون مثل العديد من الأشياء له جانب سلبي وجانب إيجابي وقد تعرفنا سابقا على الجانب السلبي والان سوف نتعرف على الجانب الايجابى

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون يساعد فى تجنب حدوث جلطات الدم.

كما أنه بكل سهولة يمكن استخدام زيت الزيتون باعتدال للحفاظ على البشرة دون تجاعيد.

كما أنه من النصائح الموجهة أنه لا بد من التقليل من استخدام زيت الزيتون فى الوصفات كل يوم. عمر شويل - جدة طرق أستخدم خاطئة تحول زيت الزيتون إلى سم قاتل يجب تجنبها الأطباء يحذرون توقف قبل فوات الأوان - ثقفني

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