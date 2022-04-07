نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسة في المنزل بحشوة الفراخ اللذيذة في المقال التالي

تعد السمبوسة من الأكلات الخفيفة والمقبلات اللبنانية المشهورة التي يحبها الكبار والصغار وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ ويمكن تحضيرها بجانب الاكلات وتعتبر أكلة خفيفة على المعدة ويمكن تناولها في أي وقت وتقدم بكثير من الحشوات المختلفة مثل الفراخ أو الخضراوات أو اللحمة أو البطاطس المسلوقة ويفضل بعض الأمهات تحضيرها في المنزل لأولادهم بدلا من شرائها من الخارج لضمان محتوياتها وتحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسة كوبان من الدقيق الأبيض

كوب من الماء الدافئ للعجن

ربع كوب كبير من زيت الذرة

رشة من الفلفل الأسود

رشة من الملح

لغلق السمبوسة: ملعقتان كبيرتان من الدقيق مذاب فى ملعقة ملح طريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والزيت والماء والفلفل الأسود ونقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها جيدا حتى نحصل على عجينة متوسطة في القوام.

ثم نضع العجينة في طبق ونغلفها جيدا بكيس نظيف لمدة ساعة.

بعد ذلك نضع قليل من الدقيق على سطح منظف جيدا ثم نفرد جزء من العجينة حتى نحصل على سمك رقيق.

ثم نضع ملعقة من الحشو الذي تم تحضيره حسب رغبتكم ونطبق العجينة على شكل مثلث ثم نغلف الأطراف بعجينة الدقيق للغلق.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على نار عالية حتى يسخن ثم نضع حبات السمبوسة مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

نخرج حبات السمبوسة على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها في أطباق التقديم وبالهنا والشفاء. مكونات عمل حشو الفراخ للسمبوسة صدر من الفراخ مقطع إلى قطع صغيرة

واحدة من البصل مقطعة إلى شرائح

نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون

ثلاث ملاعق من الزيت

نصف ملعقة من البهارات

ملح وفلفل أسود طريقة عمل حشو الفراخ للسمبوسة نحضر طاسة ونضع بها زيت على النار ونتركه حتى يسخن ثم نضع قطع الفراخ وشرائح البصل ونقلبهم على النار حتى يتغير لونهم.

ثم نضع الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والبهارات ونقلبهم جيدا ثم نتركهم على نار هادئه حتى تنضج الفراخ.

بعد أن تنضج الفراخ تصبح جاهزة حتى نحشي بها السمبوسة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسة في المنزل بحشوة الفراخ اللذيذة - ثقفني

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