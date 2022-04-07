المشروب السحري لازالة الكرش و تخسيس البطن في أسبوع اشربي كوب واحد قبل النوم وتمتعي ببطن مسطح بدون رجيم او تمارين

يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة الوزن الزائد بسبب تراكم الدهون في الجسم خاصة في البطن والأرداف وذلك بسبب طريقة تناول الطعام بشكل كبير خلال اليوم وبشكل زائد عن احتياج الجسم وبالتالي يضطر الجسم الي تخزين السعرات الحرارية الزائدة على هيئة دهون في مناطق الجسم المختلفة ولكن هذه الدهون تشكل خطر على الصحة حيث تسبب ضيق في الشرايين الرئيسية في الجسم وتسبب ارتفاع التعرض لمرض البول السكري وغيرها ولذلك سنوضح في السطور التالية طريقة التخلص من الكرش بمشروب طبيعي في البيت.

كيفية استخدام بذور الكتان لعمل مشروب طبيعي لنسف دهون البطن

بذور الكتان من المكونات التي تحتوي على ألياف بنسبة كبيرة والتي تساعد في زيادة قدرة الأمعاء على التخلص من الفضلات وهضم الأكل بشكل أسرع وتساعد في الشعور بالشبع دائما وبالتالي تقل نسبة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم, ويعمل على زيادة قدرة الجسم في التخلص من الدهون بزيادة معدل الأيض في الجسم, ويمكن استخدام بذور الكتان كالتالي:-

يتم وضع معلقة من بذور الكتان مع معلقة من بذر الشيا ويوضع عليها كمية من الماء ويتم غلي الخليط خمس دقائق على النار.

يوضع على الخليط معلقة من الزنجبيل البودر ومعلقة خل تفاح وويقلب الخليط ويمكن تصفيته قبل تناوله.

يتم استخدام هذا المشروب قبل الأكل مباشرة ثلاث مرات خلال اليوم.

مشروبات طبيعية متوفرة في البيت تساعد في التخلص من الكرش

اللبان الدكر من أفضل طرق التخسيس حيث أنه يساعد في التخلص من دهون الكرش دون أن يسبب أي أضرار على من عملية التخسيس مثل الترهلات, كما أن له فوائد أخري مهمة للجسم.