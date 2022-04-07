طريقة تحضير كفتة الفراخ في المنزل وبأسهل وأبسط الخطوات واحلي طعم

تبحث بعض الأمهات من وقت لآخر عن طريقة عمل أكلة سريعة واقتصادية غير مكلفة، ويتم تجهيزها في دقائق معدودة، وبالطبع من أكثر والاكلات التي يتم عرضها هي كفتة الفراخ، فهي أكلة لذيذة، ليس ذلك فقط ومفيدة ايضًا، ويحبها الكبار والصغار، والان يمكنكم القيام بتجهيزها في اي وقت تابعو معنا هذا المقال لمعرفة الطريقة.

كفتة الفراخ اللذيذة من الاكلات السريعة التي يفضل الكثير من ربات البيوت تحضيرها، فهي تجمع بين الكثير من المميزات، فهي بالطبع لها طعم رائع وجميل ويحبها الكثيرر، كما أنها من الوجبات الاقتصادية التي لا تحتاج للكثير من المكونات، بالإضافة إلى فوائدها المتعددة، ولذلك يمكن القيام بعمل كفتة الدجاج كطبق رئيسي، لوحة الغداء مع بعض الاكلات البسيطة الأخرى، لو تناولها كنوع من الساندوتشات المميزة، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيرها ومكوناتها تابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل كفتة الدجاج في المنزل

يمكن تجهيز كفتة الفراخ باكثر من شكل فيمكن تجهيزها كفتة مشوية لها طعمها المميز، أو مقلية مقرمشة، ولكي أن تختاري المناسب لكي ولاسرتك، والان سوف نتعرف على إحدى هذه الطرق وهي اعداد الكفتة المقلية، وخطوات تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل كفتة الفراخ

صدرين من الفراخ المخلية.

كوب من البقسماط المطحون.

بيضتين.

بصلتين متوسطة الحجم.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

اربع ملاعق من البقدونس المفروم.

رشة من الزعتر.

رشة من بهارات الفراخ.

ربع كوب من الدقيق.

طريقة التحضير