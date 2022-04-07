نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كفتة الفراخ في المنزل وبأسهل وأبسط الخطوات واحلي طعم في المقال التالي
تبحث بعض الأمهات من وقت لآخر عن طريقة عمل أكلة سريعة واقتصادية غير مكلفة، ويتم تجهيزها في دقائق معدودة، وبالطبع من أكثر والاكلات التي يتم عرضها هي كفتة الفراخ، فهي أكلة لذيذة، ليس ذلك فقط ومفيدة ايضًا، ويحبها الكبار والصغار، والان يمكنكم القيام بتجهيزها في اي وقت تابعو معنا هذا المقال لمعرفة الطريقة.
كفتة الفراخ اللذيذة من الاكلات السريعة التي يفضل الكثير من ربات البيوت تحضيرها، فهي تجمع بين الكثير من المميزات، فهي بالطبع لها طعم رائع وجميل ويحبها الكثيرر، كما أنها من الوجبات الاقتصادية التي لا تحتاج للكثير من المكونات، بالإضافة إلى فوائدها المتعددة، ولذلك يمكن القيام بعمل كفتة الدجاج كطبق رئيسي، لوحة الغداء مع بعض الاكلات البسيطة الأخرى، لو تناولها كنوع من الساندوتشات المميزة، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيرها ومكوناتها تابعونا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل كفتة الدجاج في المنزل
يمكن تجهيز كفتة الفراخ باكثر من شكل فيمكن تجهيزها كفتة مشوية لها طعمها المميز، أو مقلية مقرمشة، ولكي أن تختاري المناسب لكي ولاسرتك، والان سوف نتعرف على إحدى هذه الطرق وهي اعداد الكفتة المقلية، وخطوات تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل كفتة الفراخ
- صدرين من الفراخ المخلية.
- كوب من البقسماط المطحون.
- بيضتين.
- بصلتين متوسطة الحجم.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- اربع ملاعق من البقدونس المفروم.
- رشة من الزعتر.
- رشة من بهارات الفراخ.
- ربع كوب من الدقيق.
طريقة التحضير
- لعمل كفتة الفراخ المميزة لابد من استخدام الكبه أو المفرمة.
- أضيفي بداخل الكبة الفراخ.
- افرمي الفراخ جيدًا حتى يصبح مثل العجينة الناعمه.
- أضيفي إليه بعد ذلك في الكبة البصل بعد تقشيره، وتقطيعه.
- افرمي البصل مع الفراخ حتى يختلط جيدًا.
- ثم أضيفي الملح، والفلفل الاسود، والزعتر، وبهارات الفراخ.
- أعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا كل ذلك حتى التجانس.
- أضيفي في آخر مرحلة البقدونس، ولكن لا يتم الخلط بالكبة، اخرجي المكونات، وقلبي البقدونس في الخليط بشكل يدوي.
- ضعي كل هذا الخليط في الثلاجة بعد تغطيته لمدة نصف ساعة.
- قومي بإخ اج العجينة، وعمل اصابع من الكفتة بالشكل المطلوب.
- احضري البيض، والدقيق والبقسماط، كلًا منهم في طبق.
- قومي بوضع كل واحدة من الكفتة في الدقيق حتى يتم تغطيتها، ثم البيض، ثم البقسماط المطحون حتى يتم تغطيتها.
- هكذا افعلي مع كل الكمية.
- احضري مقلاه بها زيت غزير، وقومي بتسخين الزيت.
- ثم ضعي اصابع الكفته.
- اتركي الكفته حتى يتغير لونها إلى الذهبي على نار هادئه تمامًا، وذلك لتنضج من الداخل.
- اتركيها حتى تصبح مقرمشة، ثم اخرجيها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- يتم تقديمها بعد ذلك وتناولها بألف هنا.
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