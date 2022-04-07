طريقة عمل كريم فيلر وبوتوكس طبيعي في البيت لشد الوجه وتمسن الخدود

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طريقة عمل كريم فيلر طبيعي للوجه بالخميرة، ترغب كل سيدة فى الحصول على وجه مشدود وممتلئ خالي من التجاعيد ويلجأ البعض إلى العلاجات التجميلية مثل الفيلر والبوتوكس الذي يتم حقنه تحت الجلد من أجل امتلاء الفراغات أو الخطوط الرفيعة الموجودة بالوجه للحفاظ على جمالهن خوفا من ظهور علامات تقدم السن عليهن وهو ما يزعج كل سيدة فى مراحل عمرها المختلفة.
ورغم أن تقنية الفيلر أصبحت منتشرة وأثبتت نجاحها عبر السنوات الماضية إلا أنها عادة تكون مكلفة وتتخوف بعض الفتيات من استخدامها ويفضلن استبدالها عن طريق استخدام بعض الخلطات الطبيعية التي لها نفس الفعالية فى ملئ الوجه من الفراغات وشد البشرة منعا لظهور التجاعيد، وتعد وصفة الخميرة من أشهر الوصفات الناجحة فى تسمين ونفخ الوجه لما تحتويه من خصائص مغذية للبشرة ولها قدرة على شد الوجه وامتلائه، فاصنعي بنفسك كريم فيلر طبيعي بمكونات بسيطة من مطبخك.
كريم الخميرة للوجه بديل الفيلر والبوتوكس
المكونات:
- ملعقة نشا.
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقة جل صبار.
- ملعقة ماء ورد.
طريقة التحضير والاستخدام
- احضري وعاء ضعي به النشا والخميرة الفورية وقلبي المكونات جيدا كي تتداخل مع بعضها.
- أضيفي جل الصبار واستمري فى التقليب جيدا حتى تتشكل معكي عجينة مثل الكريم.
- أضيفي المكون الأخير وهو ماء الورد وامزجي جميع المكونات جيدا مع بعضها ثم اتركيها حوالى ربع ساعة فى مكان دافئ قبل الاستخدام لكى تتفاعل الخميرة مع المكونات.
- عند الاستخدام طبقي كريم الخميرة على الوجه واتركيه حوالى ربع ساعة حتى تجف الخميرة ثم قومى بشطفه جيدا بالماء.
- قومى بتكرار تلك الوصفة حوالى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أسرع النتائج.
ماسك الخميرة لإزالة التجاعيد ونضارة البشرة
المكونات:
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقة بياض بيض.
- ملعقة ماء ورد.
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات معا فى وعاء ثم طبقي الماسك على الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه جيدا بالماء.
- كرري الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا من أجل نتائج أكثر فعالية.
- وكانت هذه أفضل طرق لعمل فيلر طبيعي للوجه جربيها الآن وتمتعي بالفرق الناتج.
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