نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخجلين من سواد العنق واليدين والمنطقة الحساسة بمسحة واحدة تبيض بهذا المكون السحري تخلصي من سواد 20 عام في المقال التالي
يعاني معظم السيدات من أسمرار في الكثير من المناطق وأكثر المناطق الحساسة بسبب العرق والبكتيريا والعنق واليدين بسبب الجفاف وأشعة الشمس, ودائما ما يقوم السيدات بتجربة العديد من الطرق الخاصة بالتفتيح مثل كريمات التفتيح والتقشير ولكنها تحتاج الي وقت طويل حتى تظهر نتيجة مرضية كما أنها قد تكون غير ملائمة للاستخدام في المناطق الحساسة ولذلك من الأفضل استخدام الكريمات الطبيعية لأنها ليس لها أي ضرر على الجلد وخلال السطور التالية سنوضح أفضل كريم تبيض طبيعى للتخلص من أي أسمرار في الجسم.
كريم العسل للقضاء على سواد الأماكن الحساسة واليدين بشكل فوري
العسل مكون طبيعي له فوائد متعددة للجلد حيث أنه مرطب طبيعي يعمل على تغذية الجلد, كما أنه يحتوي على مواد تعمل على قتل البكتيريا الموجودة في المناطق الحساسة والتي تسبب الاسمرار والحبوب وهذا الكريم لطيف على الجلد لا يسبب أي التهاب أو تهيج في الجلد ويساعد في تقشير طبقة الجلد السودا من المناطق الحساسة, ولتحضير الكريم يمكن إتباع الأتي:-
- يتم وضع معلقة عسل مع معلقة حليب مجفف ومعلقة نشا, ويقلب الثلاث مكونات.
- يوضع عليهم معلقة من زيت جنين ومعلقة من زيت بذر العنب ويقلب الكريم.
- يتم وضع طبقة من الكريم على المنطقة الحساسة ويتم تركه ربع ساعة وبعد ذلك يتم تدليك المنطقة لتقشير اي خلايا ميته عليها.
- يتم شطف المنطقة جيدا ويجب الحرص على ترطيبها بشكل يومي.
ماهي أهم الخطوات التي تحافظ على المنطقة الحساسة من الأسمرار
يجب الحرض على عدم استخدام أي كريمات لإزالة الشعر من المنطقة الحساسة أو استخدام الشفرات لأنها تسبب أسمرار في المنطقة.
- يجب استخدام الملابس المصنوعة من القطن بشكل كامل وتجنب استخدام الملابس التي تحتوي على البولستر.
- الصابون الذي يحتوي على كحول والغسولات المخصصة للمناطق الحساسة من الخطوات التي تسبب جفاف شديد في هذه المنطقة واسمرار.
- الحرص على القيام بعملية تقشير لطبقة الجلد الخارجية وبالتالي تمتص المسام أي كريمات للتفتيح بشكل فعال أكثر وتبدو المنطقة أكثر بياض ونضارة والتخلص من الحبوب.
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