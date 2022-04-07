نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عيش المخابز”.. طريقة تحضير العيش البلدي في المنزل خطوة بخطوة وبدون مجهود أو تعب والتكلفة بسيطة في المقال التالي
يوجد بعض الاكلات الرئيسية في خلال اليوم التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي، وبالطبع من أهم هذه الاكلات هو العيش البلدي والذي يتم تناوله في أي وقت خلال اليوم وفي اي وجبه، ويتم شراء العيش من الفرن عادتًا، ولكن قد ترغب بعض الأمهات في إعداد العيش البلدي في المنزل، وبالفعل يمكن القيام بذلك بكل سهولة، فهو غير مكلف، ولا يحتاج إلى أي جهد ويصبح لذيذ ومضمون عن الجاهز، واليكم الان خطوات عمل العيش بشكل تفصيلي في المنزل تابعونا الآن.
طريقة عمل العيش البلدي في البيت
اذا كنتي ترغبين في القيام بتجهيز العيش البلدي في المنزل فيمكن القيام بذلك، اتبعي معنا خطوات تحضيره وسوف تحصلين على عيش بلدي مثل الجاهز، والخطوات هي كالتالي:
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق لعمل كمية مناسبة لوجبه.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقتين كبار من الخميرة.
- كوب من الماء الدافيء.
طريقة التحضير
- احضري الدقيق،ثم قومي بنخله.
- رشي عليه الملح، وقلبي الدقيق جيدًا ليختلط.
- اتركي الوعاء الموجود به الدقيق جانبًا.
- قومي بإحضار كوب المياه الدافئة
- أضيفي إليها السكر، ثم قلبي جيدًا فهو الذي يساعد على سرعة مفعول الخميرة.
- أضيفي بعد ذلك الخميرة وقلبي المكونات جيدًا في الكوب، ثم غطي الكوب بعد ذلك بغطاء صغير واتركيها لمدة خمس دقائق حتى ترتفع وتفور.
- بعد ذلك أضيفي الكوب بشكل تدريجي مع العجن والخلط أثناء الإضافة حتى تلمي كل العجينة، وقومي بالعجن بعد ذلك لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- فكي العجينة واتركيها لمدة ساعة كامل حتى ترتفع العجينة وتزداد في الحجم.
- قسمي العجينة الى كرات مناسبة الحجم.
- غطي المرات مرة أخرى واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى حتى تختمر مرة أخرى وترتاح.
- أحضري بعد ذلك صاج مناسب.
- قومي بفرد كل كرة من كرات العجين على سطح صلب مرشوش بالدقيق، ثم قومي بنقلها إلى الصاج.
- هكذا افعلي مع كل الكمية التي قد تم تحضيرها.
- ادخلي الصاج الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.
- اتركي العيش حتى يرتفع ويحمى وجه بالشكل المعتاد له.
- اخرجي العيش وقومي بتغطيته حتى يكون ساخن، ويتم تناوله بعد ذلك في اي وقت.
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