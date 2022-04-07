“عيش المخابز”.. طريقة تحضير العيش البلدي في المنزل خطوة بخطوة وبدون مجهود أو تعب والتكلفة بسيطة

يوجد بعض الاكلات الرئيسية في خلال اليوم التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي، وبالطبع من أهم هذه الاكلات هو العيش البلدي والذي يتم تناوله في أي وقت خلال اليوم وفي اي وجبه، ويتم شراء العيش من الفرن عادتًا، ولكن قد ترغب بعض الأمهات في إعداد العيش البلدي في المنزل، وبالفعل يمكن القيام بذلك بكل سهولة، فهو غير مكلف، ولا يحتاج إلى أي جهد ويصبح لذيذ ومضمون عن الجاهز، واليكم الان خطوات عمل العيش بشكل تفصيلي في المنزل تابعونا الآن.

طريقة عمل العيش البلدي في البيت

اذا كنتي ترغبين في القيام بتجهيز العيش البلدي في المنزل فيمكن القيام بذلك، اتبعي معنا خطوات تحضيره وسوف تحصلين على عيش بلدي مثل الجاهز، والخطوات هي كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق لعمل كمية مناسبة لوجبه.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتين كبار من الخميرة.

كوب من الماء الدافيء.

طريقة التحضير