أسهل طريقة لتحضير مخلل الخيار المقرمش السريع بطعم أحلى من الجاهز مثل المطاعم و المحلات

أسهل طريقة لتحضير مخلل الخيار المقرمش السريع بطعم أحلى من الجاهز، من أكثر أنواع المخلل الذي يبحث دائما عنه السيدات والأمهات هو طريقة تحضير مخلل الخيار السريع، حيث يعد هذا النوع من المخلل من أحلى وأسهل وأطعم المخللات التي يتناولها الجميع كما أنه أصبح مكون أساسي في الكثير من الوصفات مثل الشاورما، كما أن الخيار متوفر طوال العام لذلك يتم تحضير مخلل الخيار بشكل دائما باختلاف الأنواع الأخرى، ومن هنا حرصنا على تقديم أسرع طريقة لتحضيره من المنزل للحد من شرائه من الخارج، خلال يوم تستطيعين تناوله بطعم أحلى من الجاهز مثل المطاعم.

مقادير مخلل الخيار السريع

كيلو خيار.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة نعناع.

4 فص ثوم صحيحة.

2 عود كرفس.

ورق لورا.

حبات من الفلفل الأخضر.

لتر من الماء.

خطوات تحضير مخلل الخيار السريع