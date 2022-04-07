أسهل طريقة لتحضير مخلل الخيار المقرمش السريع بطعم أحلى من الجاهز مثل المطاعم و المحلات

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أسهل طريقة لتحضير مخلل الخيار المقرمش السريع بطعم أحلى من الجاهز، من أكثر أنواع المخلل الذي يبحث دائما عنه السيدات والأمهات هو طريقة تحضير مخلل الخيار السريع، حيث يعد هذا النوع من المخلل من أحلى وأسهل وأطعم المخللات التي يتناولها الجميع كما أنه أصبح مكون أساسي في الكثير من الوصفات مثل الشاورما، كما أن الخيار متوفر طوال العام لذلك يتم تحضير مخلل الخيار بشكل دائما باختلاف الأنواع الأخرى، ومن هنا حرصنا على تقديم أسرع طريقة لتحضيره من المنزل للحد من شرائه من الخارج، خلال يوم تستطيعين تناوله بطعم أحلى من الجاهز مثل المطاعم.
مقادير مخلل الخيار السريع
كيلو خيار.
نصف كوب من الخل الأبيض.
2 ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة صغيرة من السكر.
ربع ملعقة كبيرة نعناع.
4 فص ثوم صحيحة.
2 عود كرفس.
ورق لورا.
حبات من الفلفل الأخضر.
لتر من الماء.
خطوات تحضير مخلل الخيار السريع
- من أهم الأشياء التي لابد من مراعاتها في تحضير المخلل هو شراء المخلل البلدى، ويكون متوسط الحجم لا صغير جدًا ولا كبير.
- بعد ذلك نقوم بتنظيف الخيار وغسلة بالماء جيدًا.
- ثم نقوم بعمل ثقوب في حبات الخيار بالشوكة أو بالسكين.
- بعد ذلك نقوم بوضع لتر من الماء في إناء كبير و نضع الإناء على النار ونتركه حتى يغلى الماء.
- نرفع الإناء من على النار ونترك الماء حتى تصبح دافئة.
- بعد ذلك نأتي ببرطمان و نقوم بوضع الخيار الذي قمنا بتحضيره.
- ثم نوزع معه حبات الفلفل الأخضر.
- نملئ البرطمان بالخيار ثم نضيف عليه فصوص الثوم الصحيحة و أعواد الكرفس و ورق لورا.
- بعد ذلك نضع على الماء الدافئ السكر الأبيض و الملح و النعناع والخل الأبيض ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يذوب الملح.
- نسكب محلول التخليل على الخيار ونملئ البرطمان بالماء حتى حلقة.
- لابد من أن نملئ البرطمان إلي أخره لكى لا يصل إليه هواء.
- ثم نغلق البرطمان جيدًا ونتركه لمدة ليلة كاملة في مكان دافئ بعيد عن الرطوبة أو الشمس، ستلاحظين أن لون الخيار أصبح فاتح وتغيير لونه، ثم يقدم الطعام بالصحة والهنا.
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