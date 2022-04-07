الطعمية البيتي ، من أشهر أنواع الأكلات الشعبية التي يشتهر بها المطبخ العربي، وتجد عليها إقبال كبير من الناس ويفضلون تناولها بكثرة في شهر رمضان وخاصة في السحور، وهى تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تجذب الناس إليه، وتتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو بيت منها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها في المنزل بكل بساطة بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة لسحور رمضاني جميل وسر قوامها الهش بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل الطعمية البيتي المقرمشة

تتكون الفلافل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الفول المكسور المنقوع لمدة ليلة كاملة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

طبق صغير من البقدونس.

طبق صغير من الكزبرة الخضراء.

عود من الكرفس.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

مقدار ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقتين من السمسم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي المقرمشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر كبة الطعام ونضع بها الفول، والكزبرة الخضراء، والبقدونس، والشبت، والبصل، والثوم، والكرفس ونخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نستمر بخفق المكونات حتى نحصل على عجينة هشة وخفيفة، ثم نقوم بوضع الخليط في بولة كبيرة الحجم ونضيف إليها الملح، والكزبرة المطحونة، والكمون، والشطة ونقلبهم بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة هشة وخفيفة. بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر، والنشا للعجينة ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بتقطيع عجينة الطعمية إلي أقراص متوسطة الحجم، ثم نغمسها في السمسم جيداً، ثم نضع أقراص الطعمية في الزيت الساخن ونقلب باستمرار حتى نحصل على طعمية مقرمشة ولونها ذهبي جميل. نخرج الفلافل من الزيت ونضعها على منديل ورقية حتى نتخلص من الزيت نهائياً، ثم نرص الأقراص على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح الطعمية البيتي المقرمشة

توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-