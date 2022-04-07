نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفتة المصري علي أصولها مع اللحمة المحمرة في المقال التالي

طريقة عمل الفتة المصري من الطرق الأكثر بحثا خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك فهي الطبق الرئيسي علي المائدة في أول أيام العيد فهي سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم ويخرج المسلمون إلي صلاة العيد ثم يذهبون إلي بيوتهم ويتناولون الفتة واللحمة ويهنئون بعضهم البعض بهذه المناسبة السعيدة، ومن هنا نقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل الفتة المصرية علي أصولها وهذه الوصفة تستغرق حوالي نصف ساعة وعليكم إتباع الوصفة بكل دقة حتي تحصلوا علي نتيجة ممتازة. طريقة عمل الفتة المصرية المقادير 3 حبات من الطماطم.

عدد 1 ملعقة من صلصة طماطم.

شطه حسب الرغبة.

معلقة صغيرة خل.

ربع معلقة سكر.

زيت ذرة أو أي نوع زيت متوفر بالبيت ماعدا زيت الزيتون.

ملح و فلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات علي السلق.

عيش بلدي مقطع بالمقص أو باليد تقطيع عشوائي .

حبهان وورق لورا.

بصلة كبيرة

5 فصوص ثوم.

عدد 2 كوب أرز. الطريقة في البداية نأتي بحلة كبيرة نضع بها الماء حتي يغلي ثم نضع بها اللحم حتي يتسلق وننزع الريم من الشوربة ثم نضع كل من البصل المقطع مربعات صغيرة، والحبهان ثم ورق اللورا وبعد تمام نضج اللحم نضع الملح والفلفل الأسود و البهارات في الشوربة حتي نضبط الطعم جيدا.

نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق ونضع بها الخبز المقطع مع القليل من السمن وتحميص الخبز جيدا بدون حرقة نجعله مقرمش.

لعمل الأرز نأتي بحلة كبيرة نضع بها الماء أو الشوربة حسب الرغبة ونصف معلقة من السمن ونضع بها 2 كوب من الأرز المغسول والمصفي جيدا ونضع الملح ومع غليان المكونات مع بعض نضع الشياطة ونخفض درجة الحرارة علي الأرز وبذلك يتم تسويته علي الهادي.

لعمل الصلصة نقوم بعصر الطماطم جيدا وتصفيتها ونأتي بالثوم المقطع ونضعه علي طاسة بها القليل من الزيت ويتم تحمير الثوم حتي يتم احمراره بسيطا ثم نضع عصير الطماطم والملح وصلصة الطماطم مع التقليب لعشاق الشطة نضع حسب الرغبة.

لتحضير اللحم نقوم بتحمير اللحم في طاسة مع السمن حتي تأخذ لون ذهبي ونضع عليها الملح والفلفل.

للتقديم نحضر صنية مستديرة ونضع فيها العيش كطبقة أولي ثم معلقة من الصلصة ثم مغرفة من الشوربة ثم الأرز الأبيض ثم نغطي الأرز بالصلصة الحمراء ثم نضع اللحم المحمر من فوق الفتة وتقدم ساخنة وبألف هنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفتة المصري علي أصولها مع اللحمة المحمرة طريقة عمل الفتة المصري من الطر

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