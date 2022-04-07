الورقة المعجزة التي حيرت الاطباء تفتيح رهيبب وتزيل البقع وتشد البشرة بطريقة مدهشة وستجعل بطنك مسطحا في 5 أيام يذيب الكرش و شحوم الجوانب نهائيا

ورق الغار من الأعشاب التي يتم استخدامها في العديد من الأغراض ولكن أكثرها شيوعًا هي استخدامها مع الأكل حيث أنه لها أهمية غذائية كبيرة للجسم وتجعل رائحة وطعم الأكل لذيذ, ولكن مالا يعرفه الكثير أنه يمكن استخدام ورق الغار في التخلص من دهون البطن وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام ورق الغار بها, ولذلك سنوضح في السطور التالية الطريقة الصحية للقضاء على دهون البطن والتخلص من ترهلات في البطن وتبيض الجلد.

مشروب ورق الغار الطبيعي للتخلص من الكرش

ورق الغار يحتوي على مجموعة من الفيتامنيات التي تساعد بشكل كبير في تحسين عملية هضم الطعام ويعمل على تنقية الجسم من أي سموم موجودة به ويساعد في زيادة قدرة الجهاز الهضمي على أمتصاص العناصر المفيدة من الطعام ويقلل من تراكم الدهون الزائدة في الجسم عن طريق تحفير عملية الأيض التي تساعد في تكسير الدهون والتخلص منها, وتساعد أيضا في شد جلد البطن وتعمل على تغذيته والتخلص من أي أسمرار به, ويمكن استخدام ورق الغار من خلال إتباع الآتي:-

يتم وضع عدد من أوراق الغار في كمية من الماء وتترك لفترة حتى نجد أن ورق الغار بدأ في أمتصاص الماء وبعد ذلك يتم تصفيه الخليط.

يوضع عليه معلقتين من الليمون ومعلقتين من خل التفاح ويتم تناول كوب منه قبل النوم.

كيفية استخدام ورق الغار للجلد للتخلص من الأسمرار

يمكن استخدام ورق الغار للبشرة وذلك لأنه يساعد في تفتيح الجلد بشكل فعال جدا وسريع ويمكن استخدامه في التخلص من علامات تمدد الجلد التي تهر في البطن بشكل متكرر نتيجة الزيادة في الوزن ويتم استخدام ورق الغار بالطريقة التالية:-