نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أعملي كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا بيض مقرمش ودايب جدا أحلي من محلات الحلواني في المقال التالي
البسكويت من الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار حيث يمكن تناوله في وجبة الأفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف اليوم ودائما, ويمكن تحضير البسكويت كنوع من انواع الأحتفالات بعيد الفطر, وغالبًا ما يتم تحضير البسكويت باستخدام الماكينة الخاصة بتجهيزه ولكن هذه الماكينة قد لا تتوفر عند الكثير ولذلك نجد أن أكثر ما يبحث عنه ربات البيوت هي الطريقة التي يمكن تحضير البسكويت بها بدون استخدام الماكينة البسكويت أو استخدام قمع, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية من طريقة خاصة لتجهيز البسكويت بشكل بسيط.
طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض
مقادير تجهيز البسكويت مثل المخابز
- كيلو دقيق.
- كوبان زبدة.
- كوبان سكر بودر.
- معلقة بيكنج بودر.
- خمس حبات بيض.
- معلقتين فانيليا.
- كوب عصير برتقال.
- معلقة من قشور البرتقال.
- ربع معلقة ملح.
خطوات إعداد البسكويت بدون استخدام ماكينة البسكويت أو القمع
يحتاج البسكويت الي طريقة تحضير معينة وطريقة في التسوية على درجة حرارة معينة للحصول على بسكويت خفيف وهش ومقرمش وطريقة تجهيزه كالتالي:-
- يتم نخل الدقيق جيدًا ويوضع عليها البيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط معًا.
- يوضع السكر البودر مع الزبدة ويجب أن تكون الزبدة طرية في درجة حرارة الغرفة ويتم خفق الخليط حتى يصبح لونه أبيض وخفيف وهش.
- يتم إضافة البيض بشكل تدريجي ويقلببالمضرب وبعد ذلك يتم وضع الفانيليا تقلب مع المكونات الأخري.
- يوضع عصير البرتقال وبشر البرتقال ويقلب الخليط وبعد ذلك يتم وضع الدقيق بالتدريج ويقلب الخليط جيدًا.
- بعد أن تتكون عجينة متماسكة يتم تركها ساعة حتى ترتاح وتتخمر وبعد ذلك يتم البدء في تشكيل البسكويت.
- يمكن استخدام جاجة فارغة ويتم وضع عجينة البسكويت بها ويتم عمل فتحه في الغطاء بالشكل المرغوب وبعد ذلك يتم الضغط على الزجاجة لتتشكل عجينة البسكويت.
- في صينية بها كمية من الزيت يتم وضع عجينة البسكويت في الصينية ويترك بينهما مسافة.
- يوضع البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 ويترك ساعة الي ربع حتى يصبح لونه ذهبي مميز, وبعد ذلك يتم إخراج البسكويت من الفرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب دقيق أعملي كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا بيض مقرمش ودايب جدا أحلي من محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.