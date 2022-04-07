بكوب دقيق أعملي كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا بيض مقرمش ودايب جدا أحلي من محلات الحلواني

البسكويت من الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار حيث يمكن تناوله في وجبة الأفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف اليوم ودائما, ويمكن تحضير البسكويت كنوع من انواع الأحتفالات بعيد الفطر, وغالبًا ما يتم تحضير البسكويت باستخدام الماكينة الخاصة بتجهيزه ولكن هذه الماكينة قد لا تتوفر عند الكثير ولذلك نجد أن أكثر ما يبحث عنه ربات البيوت هي الطريقة التي يمكن تحضير البسكويت بها بدون استخدام الماكينة البسكويت أو استخدام قمع, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية من طريقة خاصة لتجهيز البسكويت بشكل بسيط.

طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض

مقادير تجهيز البسكويت مثل المخابز

كيلو دقيق.

كوبان زبدة.

كوبان سكر بودر.

معلقة بيكنج بودر.

خمس حبات بيض.

معلقتين فانيليا.

كوب عصير برتقال.

معلقة من قشور البرتقال.

ربع معلقة ملح.

خطوات إعداد البسكويت بدون استخدام ماكينة البسكويت أو القمع

يحتاج البسكويت الي طريقة تحضير معينة وطريقة في التسوية على درجة حرارة معينة للحصول على بسكويت خفيف وهش ومقرمش وطريقة تجهيزه كالتالي:-