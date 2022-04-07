رشيه على شعرك 7 أيام يطول بجنون ,لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة, لن يتساقط ,ينبت الفراغات ,يعالج الشيب

تساقط الشعر وظهور الفراغات والشعر الأبيض من أكثر المشاكل المزعجة التي تظهر في لشعر وغالبًا ما تكون بسبب نقص فيتامنتات أساسية مهمة للشعر في الجسم وبسبب بعض العوامل الأخري ودائما ما يبحث أصحاب هذه المشكلة عن حل طبيعي للتخلص من مشكلة التساقط في الشعر والعمل على ترميم الشعر إعادته صحي وطويل وأكثر كثافة وخلال مقالنا هذا سنوضح أفضل طريقة طبيعية بمحلول طبيعي يتم تحضيره في البيت وله تأثير فعال على الشعر.

كيفية تحضير محلول الأرز الطبيعي لزيادة طول الشعر والتخلص من الشعر الأبيض

الأرز من المكونات الطبيعية التي لها قدرة على حل معظم مشاكل الشعر حيث أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تحافظ على بصيلة الشعر من التساقط وتساعد في تسريع عملية نمو الشعر وبالتالي يزداد طول الشعر بشكل أسرع ويساعد في التخلص من أي فراغات في الشعر, كما أن هذا الخليط يعمل على تقليل الشعر الأبيض في الرأس, ويمكن تحضير الخليط كالتالي:-

يتم غسل نصف كوب أرز أبيض ويوضع في أناء ويوضع عليه كوب ماء ويتم ترك الخليط يغلي عشر دقائق, وبعد أن يصبح قوام الماء أثقل نسبيًا يتم رفعه من النار ويصفي.

يترك الخليط ليبرد وبعد ذلك يوضع عليه معلقتين من زيت القرنفل ويقلب كل منهم معا.

يوضع الخليط في زجاجة ويتم استخدامه على فروة الرأس كل يوم قبل النوم.

ماسك الحليب الطبيعي لتطويل الشعر فرده بشكل فوري

الحليب من المكونات التى تحتوي مواد تساعد في زيادة نمو الشعر ويعمل على التخلص من هيشان الشعر عن طريق الترطيب العميق للشعر وبالتالي تقليل الجفاف والعمل على إصلاح بصيلات الشعر التالفة وأمدادها بالبروتين والفيتامينات الأزمة لها ويمكن استخدام الحليب عن طريق خلط كمية متساوية منه مع العسل والنشا ويتم توزيع الخليط على الشعر المبلل بعد تنظيفه بالشامبو جيدًا بعد التأكد من وصول الخليط الي كل أجزاء الشعر يتم تركه عشر دقائق على الشعر وبعد ذلك يتم تنظيف الشعر وترطيبه بشكل جيد بأي نوع من الزيوت الطبيعية المفضل استخدامها.