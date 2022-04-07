نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العجة المصرية اللذيذة بالخطوات في المنزل في المقال التالي

تعتبر العجة من الأكلات المصرية المشهورة والتي يفضلها كثير من الناس ويعد من الأطباق التي يمكن تحضيرها بجانب الأكلات الأخرى ويعتبر وجبة مشبعة ولذيذة وتتميز العجة بطعمها الرائع والشهي لأنها تحتوي على كثير من التوابل التي تعطيها طعم رائع وتعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعد سريعة التحضير وتحتوي العجة المصرية على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير العجة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل العجة المصرية في المنزل خمسة من البيض متوسط الحجم

اثنين من الطماطم المفرومة

أربعة فصوص من الثوم مقطعة إلى شرائح

اثنين من الفلفل الرومي الأخضر

حزمة من البقدونس المفروم

ربع حزمة من الشبت الأخضر المفروم

واحدة من البصل المفروم

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

نصف ملعقة شاي صغيرة من الفلفل الأسود طريقة عمل العجة المصرية في المنزل نحضر طاسة ونضع بها الزيت على نار متوسطة.

ثم نضيف البصل ونقوم بتقليبه حتى يذبل ثم نضيف إليه الفلفل الرومي ونقلبه حتى يذبل ثم نضيف الطماطم المفرومة مع التقليب ونتركها على نار متوسطة لعدة دقائق.

بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد جانبا.

ثم نضيف البيض ونقلب الخليط جيدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها ثم نضيف إليهم الفلفل الأسود والملح والكمون مع خلط جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نضيف كمية من الدقيق مع التقليب جيدا حتى يختلط مع المكونات بدون أي تكتل.

نضيف الشبت الأخضر والبقدونس المفروم ونضيف البيكنج باودر مع التقليب جيدا حتى يتكون خليط متجانس.

نحضر صينية وندهنها بالزيت ونرش قليل من الدقيق بها ونسكب المكونات بها وندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج جيدا.

بعد أن تنضج العجة نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقطيعها إلى مثلثات ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل العجة المصرية اللذيذة بالخطوات في المنزل - ثقفني

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