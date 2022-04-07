طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة مثل المطاعم

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة من الطرق الأكثر بحثا لدي النساء علي الأنترنت فهذا الطبق المميز يحبه الكبار والصغار، ومناسب تقديمه في العزومات والولائم الكبري حيث يقدم بجانب المشويات بشكل عام سواء كفتة أو الفراخ المشوية أو اللحم الضاني المشوي، فهو من الأطباق الغنية بجميع النكهات ومن جانب أخر غني بقيمه غذائية كبيرة لما يحتويه علي مجموعة مختلفة من المكسرات والتواب، فهناك أشخاص يتناولونه فقط بدون أي أطباق جانبية أخري فقط يستمتعون بمذاقه المتميز، حيث يتميز هذا الطبق بشكله الأنيق وطول حبة الأرز مختلف تماما عن الأرز العادي ومن هنا سوف نقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل الأرز البسمتي بالخلطة في أقل وقت وبأسهل الطرق.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة

المقادير

عليك إحضار بعض المكونات مع الإلتزام بالمعايير المكتوبة حتي تحصلي علي نتيجة مبهرة ومذاق مميز مثل المطاعم وسوف نقدم لكم المقادير كالتالي:

2 كوب من الأرز البسمتي.

عدد 3 كوب من شوربة الدجاج أو اللحم كما متوفر لديكي.

أن لم يتوفر شوربة لحم أو دجاج يمكنك استبدالها بالمياه العادية.

مكعب مرقة دجاج.

نصف كوب من اللوز المقشر.

نصف كوب من الزبيب الذهبي.

نصف كوب من الصنوبر.

عدد 3 ملاعق من السمن أو الزبد.

مجموعة من التوابل المختلفة وهي: خمس فصوص حبهان أو هيل.

4 عيدان قرفة.

ورق لاوري.

معلقة صغيرة من الكاري.

نصف معلقة زعفران أن كان متوفر.

ملح.

الخطوات

نأتي بالأرز نغسله جيدا ثم نصفيه، ونضع السمن في الحلة ونشوحها ثم نضع الأرز مع التقليب الجيد ثم نضع التوابل كلها وهي الكاري والحبهان وورق اللوري والملح والزعفران أن وجد مع التقليب ثم مرقة الدجاج ثم نضع الشوربة أو المياه حسب المتوفر وننتظر حتي تغلي المياه بالأرز ثم نخفض درجة حرارة البوتجاز ونضع شياطة الأرز تحت الحلة.

من جانب أخر نقوم بتحمير اللوز والصنوبر والزبيب في معلقة من السمن في طاسة مع التقليب وبعد التحمير نضع المكسرات علي الأرز وبألف هنا ولمزيد من الوصفات عليكم طلب الوصفة في التعليقات وسوف نقدمها لكم فور طلبها فقط عليكم متابعة موقع ثقفني وسوف تجدون وصفات جديدة ومتميزة.