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كفتة المشوية من أنواع الأكلات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في البيت بحيث تكون مثل كفتة المطاعم بل أفضل ولكن يواجه الكثير بعض المشاكل عند شوي الكفتة ومنها الفحم والدخان الذي يتصاعد عند الشوي وتظل رائحته في البيت لفترة طويلة ولذلك يبحث الكثير من ربات البيوت طريقة لشوي الكفتة في البيت دون استخدام شواية أو فحم ويمكن شوي الكفتة بسهولة في البيت في البرطمان وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة لعمل الكفتة المشوية في البرطمان بسهولة والحصول على وصفة ناجحة. ماهي المكونات المطلوبة لعمل الكفتة في البرطمان المقادير الأزمة لعمل الكفتة المشوية سهلة ومعروفة وتتمثل في الآتي:- لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم.

معلقتين بقسماط.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة دقيق.

فلفل أخضر.

بقدونس.

بيضة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

حبة طماطم. كيفية إعداد الكفتة المشوية في البرطمان بخطوات بسيطة يتم وضع اللحم المفروم المحتوي على نسبة من الدهون ويوضع عليها البصل المفروم والثوم المفروم والطماطم ويقلب الخليط جيدًا.

يوضع على الخليط معلقة البقسماط والدقيق وهما من المكونات التي تساعد في تماسك الكفتة وعدم تفككها عند الطهي.

يوضع البيكنج بودر حتى يساعد في جعل الكفتة هشة وخفيفة ويوضع الفلفل الأخضر المفروم والملح والفلفل الأسود ويوضع البيضة.

يتم تدليك المكونات معًا بشكل جيدًا حتى تتجانس وتوضع في الثلاجة ساعتين وبعد ذلك يتم تشكيها.

يمكن استخدام كمية من ماء البصل في تشكيل الكفتة حيث تجعل الكفتة لامعة وتضيف لها طعم مميز, وبعد تشكيل الكفتة يتم استخدام برطمان زجاجي حراري.

يتم وضع كمية من الزيت في البرطمان ويتم رص الكفتة به وبعد ذلك يتم تغطيه البرطمان ولفة في ورق ألومنيوم.

يوضع الخليط في صينية بها كمية من الماء وبعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن ساعة حتى تنضج الكفتة.

يتم إخراج الكفتة وتوضع في صينية ويوضع معها قطعة من الفحم المتقد ويتم تغطيتها خمس دقائق حتى يصبح بها رائحة الفم وتقدم الكفتة على البقدونس الأخضر مثل المطاعم عمر شويل - جدة انسي الفحم والدخان واشويها في البرطمان الكفتة المشوية في البرطمان بجد طلعت وهم اتحداكي هتقومي تعمليه حالا - ثقفني

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