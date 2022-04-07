أسهل وأسرع طريقة لتحضير الأرز بالخلطة و الكبدة لعزومات رمضان مفلفل مثل المطاعم

أسهل وأسرع طريقة لتحضير الأرز بالخلطة والكبدة، يعد الأرز من الوجبات الرئيسية في كل بيت وهو يقدم بجانب كافة الأطباق المختلفة لذلك تحرص الأمهات على التنوع في تحضير الأرز لكى يقبل عليه الأبناء وأفراد أسرتها، ومع قدوم شهر رمضان المبارك يكثر فيه العزومات والتجمعات ولذلك تقوم السيدات بتحضير سفرة طعام متكاملة تحتوي على كافة الأصناف ومن ألذ أنواع الأرز التي يمكنك تقديمها في العزومات هو الأرز بالخلطة والكبدة مثل المطاعم وسنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير الأرز بالخلطة على أصوله مثل المطاعم.

مقادير إعداد الأرز بالخلطة

2 ملعقة كبيرة زيت.

3 أكواب أرز بسمتى ذهبى.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 معالق كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

6 أكواب مرقة ساخنة.

3 ملاعق صغيرة عسل أسود.

مقادير إعداد خلطة الكبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

3 ملاعق كبيرة سمنة

ربع ملعقة صغيرة قرفة

نصف كيلو مكعبات كبدة

ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كوب لوز شرائح محمص ذهبى فاتح (اختياري).

طريقة تحضير الأرز بالخلطة والكبدة

من أهم الأطباق التي لابد من تحضيرها على الافطار وتقديمها في الغذاء دائما هو طبق الأرز، لذلك يوجد الكثير من الطرق و الوصفات لتحضير الأرز من احلى واطعم هذه الطرق التي يتم تحضيرها في العزومات و التجمعات والمناسبات هو الأرز بالخلطة والكبدة فهو من أشهى وأحلى أنواع الأرز، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي: