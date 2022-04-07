نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير الأرز بالخلطة و الكبدة لعزومات رمضان مفلفل مثل المطاعم في المقال التالي
أسهل وأسرع طريقة لتحضير الأرز بالخلطة والكبدة، يعد الأرز من الوجبات الرئيسية في كل بيت وهو يقدم بجانب كافة الأطباق المختلفة لذلك تحرص الأمهات على التنوع في تحضير الأرز لكى يقبل عليه الأبناء وأفراد أسرتها، ومع قدوم شهر رمضان المبارك يكثر فيه العزومات والتجمعات ولذلك تقوم السيدات بتحضير سفرة طعام متكاملة تحتوي على كافة الأصناف ومن ألذ أنواع الأرز التي يمكنك تقديمها في العزومات هو الأرز بالخلطة والكبدة مثل المطاعم وسنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير الأرز بالخلطة على أصوله مثل المطاعم.
مقادير إعداد الأرز بالخلطة
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 3 أكواب أرز بسمتى ذهبى.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 3 معالق كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الماء.
- 6 أكواب مرقة ساخنة.
- 3 ملاعق صغيرة عسل أسود.
مقادير إعداد خلطة الكبدة
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- 3 ملاعق كبيرة سمنة
- ربع ملعقة صغيرة قرفة
- نصف كيلو مكعبات كبدة
- ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- كوب لوز شرائح محمص ذهبى فاتح (اختياري).
طريقة تحضير الأرز بالخلطة والكبدة
من أهم الأطباق التي لابد من تحضيرها على الافطار وتقديمها في الغذاء دائما هو طبق الأرز، لذلك يوجد الكثير من الطرق و الوصفات لتحضير الأرز من احلى واطعم هذه الطرق التي يتم تحضيرها في العزومات و التجمعات والمناسبات هو الأرز بالخلطة والكبدة فهو من أشهى وأحلى أنواع الأرز، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:
- أولاً نقوم بتحضير الكبدة نصع علي نار متوسطة طاسة كبيرة ونضيف بداخلها 2 ملعقة كبيرة من السمنة حتى تسخن.
- بعد ذلك نقوم بوضع نصف كيلو من الكبدة المقطع مكعبات صغيرة و نقلبهم على نار متوسطة حتى يتغير لونها.
- نضيف عليها ربع ملعقة صغيرة من القرفة و نقلبهم حتى تأخذ الكبدة اللون البني.
- نضيف على الكبدة القليل من الملح و البهارات و نشوحها، ونتركها على نار هادئة حتى يتم تسويتها ثم نرفعها من على النار.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الأرز نأتي الارز ونقوم بغسلة بالماء الجاري أكثر من مرة حتى تتأكد من عدم وجود أي اتربة.
- نقوم بنقع الأرز في الماء لمدة 15 دقيقة ثم نصفي الماء.
- بعد ذلك نضع إناء كبير على النار ونضيف 3 معالق من السكر وملعقتين من الماء.
- نتركهم حتى يبدأ السكر ياخد لون ذهبي و يتكرمل.
- نقوم بإضافة 6 أكواب من مرقة ونضيف الملح و الفلفل الأسود و القرفة والعسل الأسود، و نتركهم حتى يغلو.
- بعد ذلك نقوم بإضافة 3 أكواب من الأرز المغسول و المنقوع ونقلبه مع المرقة.
- ثم نضيف الكبدة التي تم تحضيرها على الأرز.
- نترك الأرز حتى يغلي مع المرقة ثم نضيف ملعقتين من السمن ونقلبهم على نار عالية حتى يتشرب الأرز الماء.
- نهدأ النار على الأرز بالخلطة و الكبدة ونتركه حتى يكمل تسويته.
- بعد ذلك نأتي بطبق التقديم ونقوم بوضع الأرز بالخلطة مع إضافة المكسرات المحمصة لتزيين وتقدم بالصحة والهنا.
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