نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة ليمون اصنعي كريم الليمون والنشا الخارق لمحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة في أسبوع في المقال التالي
كريم الليمون والنشا من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتقضي على التجاعيد نهائيًا، وتجعل البشرة صافية ونضرة طول العمر، كما يعمل على إزالة الدهون والزيوت الزائدة التي تتراكم داخل المسام الواسعة مما يزيد من جمال وجاذبية البشرة، ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا أقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، ومفيدة لصحة البشرة بشكل عام بخطوات سهولة بالمنزل.
مكونات عمل كريم الليمون والنشا القوي
يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي تساعد في القيام بتحضيره بالمنزل بكل سهولة وخطوات سريعة وهى كما يلي:-
- حبة كبيرة من الليمون.
- كوب من الماء.
- قطعة صغيرة من الجزر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا القوي لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نقوم بتقطيع الليمون إلي أربع أجزاء، ثم نقوم بإزالة البذور نهائيًا.
- نحضر وعاء صغير ونضع به شرائح الليمون، وشرائح الجزر، ثم نقوم بإضافة الماء إليهم.
- نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط، ثم نقوم بإضافة النشا وزيت الزيتون ونخفقهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم.
- نصفي الخليط جيدًا حتى نتخلص من الشوائب ونحصل على خليط كريمي القوام.
- نضع الخليط في وعاء صغير، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة مدة ساعة كاملة حتى يتماسك.
طريقة استخدام كريم الليمون والنشا على البشرة
سوف نتعرف على أبسط طريقة لوضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيدًا من الأتربة والغبار.
- نجفف الوجه جيدًا بواسطة منشفة قطنية نظيفة.
- نقوم بتوزيع الكريم على البشرة بالتساوي، ثم ندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم جيدًا.
- نترك الكريم على الوجه مدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم نقوم بدهنه بزيت اللوز المر حتى نرطب الجلد ونحميه من التقشف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحبة ليمون اصنعي كريم الليمون والنشا الخارق لمحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة في أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.