بحبة ليمون اصنعي كريم الليمون والنشا الخارق لمحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة في أسبوع

كريم الليمون والنشا من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتقضي على التجاعيد نهائيًا، وتجعل البشرة صافية ونضرة طول العمر، كما يعمل على إزالة الدهون والزيوت الزائدة التي تتراكم داخل المسام الواسعة مما يزيد من جمال وجاذبية البشرة، ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا أقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، ومفيدة لصحة البشرة بشكل عام بخطوات سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الليمون والنشا القوي

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي تساعد في القيام بتحضيره بالمنزل بكل سهولة وخطوات سريعة وهى كما يلي:-

حبة كبيرة من الليمون.

كوب من الماء.

قطعة صغيرة من الجزر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا القوي لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بتقطيع الليمون إلي أربع أجزاء، ثم نقوم بإزالة البذور نهائيًا. نحضر وعاء صغير ونضع به شرائح الليمون، وشرائح الجزر، ثم نقوم بإضافة الماء إليهم. نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط، ثم نقوم بإضافة النشا وزيت الزيتون ونخفقهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم. نصفي الخليط جيدًا حتى نتخلص من الشوائب ونحصل على خليط كريمي القوام. نضع الخليط في وعاء صغير، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة مدة ساعة كاملة حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم الليمون والنشا على البشرة

سوف نتعرف على أبسط طريقة لوضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-