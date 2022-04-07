أسهل طريقة لتحضير المعمول بالطريقة الأصلية بقوامه المظبوط ناعم جدًا ويذوب في الفم

أسهل طريقة لتحضير المعمول بالطريقة الأصلية، هناك الكثير من المعجنات التي تعود الجميع على تناولها بجانب كوب من الشاي ويعد المعمول واحد من هذه المعجنات الشهية و اللذيذة، و يرجع أصل إلى السعودية، حيث يتميز المعمول بقوامه الناعم و الطري الذي يذوب في الفم كما أنه من المعجنات المغذية جداً و المفيدة للجسم لأن يتم إضافة حشو التمر بها هذا يعطيها مذاق وطعم رائع ولذيذة و يزيد من قيمتها الغذائية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة الصحيحة و المظبوطة لتحضير المعمول بحشوة التمر من المنزل.

مقادير المعمول

كوب ونصف سميد ناعم.

2 كوب دقيق.

كوب سمنة سايحة.

3 معالق كبار زيت.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب حليب.

رشة ملح.

ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشوة:

ربع كيلو من التمر.

معلقة كبيرة سمنة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة تحضير المعمول

المعمول بحشو التمر من أهم الوصفات و المقبلات التي لابد من توافرها في جميع المنازل بشكل دائم وتقديمها للأطفال على الإفطار وبين الوجبات، وهذا لأنها من المعجنات المفذية جدًا و تساعد الاطفال على التركيز وتمدهم بالطاقة والحيوية، كما أن من المعجنات الخفيفة جدًا و عجينتها ناعمة تذوب في الفم ولذلك يحبها الجميع، طريقة التحضير هي: