أسهل طريقة لتحضير المعمول بالطريقة الأصلية بقوامه المظبوط ناعم جدًا ويذوب في الفم

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أسهل طريقة لتحضير المعمول بالطريقة الأصلية، هناك الكثير من المعجنات التي تعود الجميع على تناولها بجانب كوب من الشاي ويعد المعمول واحد من هذه المعجنات الشهية و اللذيذة، و يرجع أصل إلى السعودية، حيث يتميز المعمول بقوامه الناعم و الطري الذي يذوب في الفم كما أنه من المعجنات المغذية جداً و المفيدة للجسم لأن يتم إضافة حشو التمر بها هذا يعطيها مذاق وطعم رائع ولذيذة و يزيد من قيمتها الغذائية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة الصحيحة و المظبوطة لتحضير المعمول بحشوة التمر من المنزل.
مقادير المعمول
- كوب ونصف سميد ناعم.
- 2 كوب دقيق.
- كوب سمنة سايحة.
- 3 معالق كبار زيت.
- نصف كوب سكر ناعم.
- نصف كوب حليب.
- رشة ملح.
- ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر.
للحشوة:
- ربع كيلو من التمر.
- معلقة كبيرة سمنة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة تحضير المعمول
المعمول بحشو التمر من أهم الوصفات و المقبلات التي لابد من توافرها في جميع المنازل بشكل دائم وتقديمها للأطفال على الإفطار وبين الوجبات، وهذا لأنها من المعجنات المفذية جدًا و تساعد الاطفال على التركيز وتمدهم بالطاقة والحيوية، كما أن من المعجنات الخفيفة جدًا و عجينتها ناعمة تذوب في الفم ولذلك يحبها الجميع، طريقة التحضير هي:
- في البداية نأتي بوعاء كبير و نقوم بنخل المكونات الجافة أولا لكي يصبح قوام المعمول هش وناعم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في الوعاء ثم نضيف عليه السميد ونقلبهم مع بعضهم.
- نضيف السكر الابيض ورشة من الملح و البيكنج بودر.
- نقلب جميع هذه المكونات الجافة مع بعضهم قبل إضافة السوائل.
- بعد ذلك نقوم بوضع السمن البلدي والزيت علي المكونات ونقوم بخلط المكونات بايدينا نخلطهم فقط لا تقومي بالعجن.
- عندما يختلط المكونات جيداً مع بعضهم و يشرب السمن والزيت نقوم باضافة الحليب ونقوم بعجن المعمول حتى يمتزجا الحليب مع كافة المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتغطية المعمول ونتركه لمدة 3 ساعات على جنب حتى يرتاح.
- نقوم بتشكيل العجينة بأخذ قطعة متوسطة الحجم من العجينة ونأتي بفنجان صغير و نقوم بتشكيل المعمول ونقوم بعمل ثقب ونضع كوره صغيرة من التمر.
- ثم نغلق العجينة ونخرجها من الفنجان ستلاحظين أن شكلها مثل الجاهزة، ويمكن تحضيرها بيدك دون الفنجان.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية المعمول.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع قطع المعمول بالتمر وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ لون ذهبي فاتح من الأسفل.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ولا نحركها إلا بعد أن تبرد لكى لا تتكسر ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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